البالطو الفضفاض قطعة مميزة بخزانة دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 07:39 مساءً - اختيار البالطو الفضفاض وتنسيقه بطريقة مميزة من الأساليب التي تعتمدها دائمًا مدونة الموضة الخليجية دلال الدوب، فالكثير من اطلالاتها الشتوية تعتمد على هذه القطعة، بألوان مميزة وخامات فخمة.

ولهذا اخترنا لكِ مجموعة تنسيقات مميزة للبالطو الفضفاض من وحي دلال الدوب، لتختاري ما يناسبكِ.



البالطو الفضفاض باللون الأزرق الكلاسيكي

البالطو الفضفاض باللون الأزرق الكلاسيكي





أعجبنا هذا الموديل واللون المميز للبالطو الأزرق، نسقت معه دلال الدوب حزام الخصر من هيرميس Hermes، مع توب صوف باللون البرتقالي لاطلالة شبابية، بينما أكملت اللوك بالبنطلون وبوت الساق بالأسود.

هذا اللوك مناسب كثيرًا لكل أجسام الصبايا، فمقاس البالطو الواسع مع حزام الخصر يجعل شكل الجسم يبدو أنحف، وأطول.

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البالطو الفضفاض مع النقوشات الهندسية

البالطو الفضفاض مع النقوشات الهندسية





أما هذا الموديل فهو أكثر عصرية، مع النقوشات الهندسية للمربعات صغيرة الحجم، والتي كانت أبرز الصيحات لشتاء 2020، نسقته دلال الدوب بطريقة كاجوال مع الحذاء الأسود والتوب الصوف عالي الرقبة، والنظارات العاكسة.

هذا البالطو مثالي لصاحبات الأرداف المملتئة، يخفي عيوب الجسم، وتصميمه الطويل جدًا يجعلكِ تبدين أطول.

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البالطو الأحمر الفاقع لاطلالة كلاسيكية

البالطو الأحمر الفاقع لاطلالة كلاسيكية



بينما هذا البالطو فاعتمديه كقطعة فخمة ومترفة لاطلالتكِ الكلاسيكية، إذا اعتمدته دلال الدوب مع البدلة الأنيقة، ويمكنكِ أيضًا اعتماده مع الفساتين السواريه للسهرات البسيطة، كقعطة فخمة تمنحكِ احساس رائع بالدفء.

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البالطو الأسود لكل الأوقات

البالطو الأسود لكل الأوقات

البالطو الأسود من القطعة التي يفضل أن تصبح أساسية بخزانتكِ، نسّقيها بطريقة أنيقة مع الكثير من القطع المحايدة لديكِ، كاطلالة دلال الدوب بالبالطو الأسود مع حزام الخصر من ديور Dior، وبوت الساق الطويل من نفس اللون لاطلالة محايدة.

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