بصوت منهك.. بشرى تتحدث عن مرضها: والله مش كورونا

تتواجد حاليًا الفنانة بشرى، في أسوان لحضور مهرجان المرأة، الذي يقام هناك، وذلك عقب أيام قليلة من خروجها من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي مرت بها.

وبدت "بشرى" مجهدة وتحدثت مع الإعلامية بوسي شلبي، بصوت منهك، لتطمئن الجمهور على صحتها، وحينما سألتها الإعلامية بوسي، عن حالتها الصحية، ردت قائلة: "والله مش كوورنا".

وردت "بوسي" ضاحكة: "أكيد مش كورونا، ما انتي قاعدة في وسطنا أهو"، بحسب ما نشره برنامج "عرب وود" عبر حسابه على إنستجرام.

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وكانت الفنانة بشرى، علقت عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، بعد خروجها من المستشفى بسبب الأزمة الصحية وتعرضها لضيق شديد في التنفس.

وشكرت بشرى، زملاءها وأصدقاءها الذين تواجدوا بجوارها: "شكرا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي.. أنا الحمدلله بخير وتركت المستشفى أمس، بعد قضاء 3 أيام، نظرًا لأني مريضة بحساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس".

وتابعت بشرى: "كل الشكر لطبيبي المعالج الدكتور عماد عوض، الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 أعوام، أرجو عدم نشر إشاعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعي لها، أنا حاليا في المنزل أتلقى باقي العلاج ومطلوب الراحة طبقا لتعليمات الطبيب.. شكرًا".