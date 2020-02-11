"شبه الديك".. هنا الزاهد تنتقد قصة شعر أحمد فهمي: مقدرش استحملها

قبل أيام قليلة، نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة جديدة له ظهر خلالها بتسريحة الشعر التي يطلق عليها "كابوريا"، الصيحة القديمة التي قدمها الفنان أحمد زكي، في فيلم يحمل الاسم نفسه.

التسريحة التي اتبعها الفنان أحمد فهمي، لم تنل إعجاب زوجته الفنانة الشابة هنا الزاهد، إذ عبرت عن ذلك، خلال لقائها في برنامج "The Insider" بالعربي المذاع على شاشة قناة دبي، قائلة: "اتفاجئت طبعًا.. قولتله إيه اللي انت عملته دا".

وتابعت "هنا" في تعليقها: "مش عاجبني خالص.. مش بحب الحلاقة دي.. كانت موضة زمان بس مقدرش استحملها.. أنه حلق من الجنب وسايب النص زي الديك".

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وكشفت هنا الزاهد، عن أن التسريحة الجديدة تأتي استعدادًا لخوض زوجها أحمد فهمي، تجربة فنية جديدة من خلال فيلم عنوانه "السقوط في حلم سوسن"، مع المخرج أحمد الجندي، ويجسد شخصيات عدة.