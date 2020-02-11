مجموعة جايسون وو لخريف 2020.. مليئة بالجرأة والعمق النفسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم جايسون وو تشكيلته الجديدة لخريف 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، واستعان بزهور الأوركيد واللوحات الفنية للفنان التشكيلي النمساوي إيغون شيلي كمصدر إلهام لمجموعته الجديدة.

وفي حديثه عن المجموعة، أوضح جايسون أن الزهور هي رمز الحب الحسي والأناقة أيضا في العديد من الثقافات، أما أعمال الفنان التعبيري النمساوي، فتجمع بين الإثارة والجرأة والعمق النفسي، لذلك اختارها كمصدر وحي لتصاميمه.

وتعاون المصمم مع الفنانة جيسيكا أندروود لتصميم طبعات الأوركيد الأنثوية والغرافيكية، والتي عكست خطوطها المتعرجة أسلوب إيغون شيلي، وزينت أنماطا مختلفة من الفساتين، بما في ذلك فستان أخضر بقصة الرقبة على شكل V وبصورة ظلية غير متماثلة مربوط بعقدة حول العنق.

كما جاءت الطبعات المنحنية بزهور الأوركيد على شكل دوامات زينت فساتين السهرة الأنيقة التي تميزت بصور ظلية خفيفة الوزن، مزينة بربطات البو الناعمة المربوطة على مستوى الظهر.

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وبرزت تفاصيل ثمينة أخرى، مثل طبقات من الريش ومجموعة من الفساتين الدراماتيكية، وتطريزات بلورات الكريستال الصغيرة التي زينت الفساتين الشفافة المسائية، وكاب راق أنيق، وبدلة بنطلون مصنوعة من الصوف الرمادي مزخرفة بخيوط وردية مشرقة.

وصرح المصمم في بيان خلف الكواليس: "في هذه المجموعة، كنت أرغب حقا في استعراض الحرفية اليدوية لمدينة نيويورك؛ لأنها غير معترف بها عالميا إلى حد ما مقارنة بالحرفية الفرنسية."، واستخدم لوحة ألوان راقية أظهرت الوجه الأكثر أناقة لهذه المجموعة، شملت ظلال الأخضر والوردي والأزرق والفوشيا، إلى جانب الأبيض والأسود والبيج، وظلال مشرقة كالتيل والأرجواني والأخضر النعناعي.

يذكر أن جايسون وو هو المسؤول عن تصميم فستان الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون الذي ارتدته على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والذي تميز بصورة ظلية متدفقة مصنوعة من الترتر الذهبي والفضي، وقد كانت من أفضل الإطلالات الكلاسيكية التي برزت على السجاد الأحمر.