الامارات | نصيحة للمرأة الحامل: حفنة من المكسرات مهمة لصحة الجنين

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة للمرأة الحامل: حفنة من المكسرات مهمة لصحة الجنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية المعنية بشؤون الأسرة بأن تناول المكسرات أثناء الحمل يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجنين؛ حيث إنه يمتاز بتأثير إيجابي على التطور المعرفي لديه.

وأوضحت المجلة أن المكسرات غنية بحمض الفوليك (فيتامين B9) والأحماض الدهنية "أوميغا 3"، وهي عناصر لها تأثير إيجابي على القدرة على التفكير والذاكرة لدى الطفل.

وللتمتع بهذه الفوائد، تنصح «بيبي & فاميليه» المرأة بتناول حفنة من المكسرات بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة أن تكون المكسرات في حالة طبيعية، وليست محمصة أو مملحة.