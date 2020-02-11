"ليه يا زمن مسبتناش أبرياء".. سالي عبدالسلام تحكي قصة صورة الطفولة

استعادت الإعلامية سالي عبدالسلام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من طفولتها.
وكتبت "سالي": "ليه يا زمن مسبتناش أبرياء.. اليوم ده أنا فكراه كويس لحد النهاردة، مامي نزلتني للكوافير وقالت سيشوار بس، وأنا خليته يعمله بالفير "المكواة النار دي" وطلعتلها، وقعدت تزعق، رحت علشان أعند أكتر بليته كله بالمياه، راحت هي مودياني أتصور كدة، وحلفت ما هنظبته تاني عشان توريني العند.. وعلشان أغيظها حطيت روچ وابتسمت وطلعت سناني".
وتابعت: "بطلت أعند أو بحاول، بس السر في الطريقة، انصحهم بالراحة هيسمعوا الكلام، يارب ما أجيب بنت زيي وأنا طفلة يارب.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".
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