بفستان "الكوفرته".. ناهد السباعي تثير الجدل في مهرجان أسوان الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

أثارت الفنانة ناهد السباعي الجدل بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي، إذ ارتدت فستاناً ميدي، بقصة كب، بدون أكمام، مستوحى من أغطية السرائر، من المجموعة اللافتة التي أطلقها مصمم الأزياء "مهند كوجاك" تخليدًا لجدته.

وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة ومنفوشة، مزينًا بالتطريزات والأحجار البراقة عند منطقة الصدر والخصر، ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح من الأمام، باللون الزهري.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه باللون الماروني.

ونشرت المذيعة إنجي علي مقطع فيديو لـ"ناهد" بصحة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وقالت ناهد السباعي: "الكوفرته بتاعي حلوه؟".

وانطلقت مساء أمس، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجاري، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن.

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