الأغلى في العالم.. 14 معلومة عن يخب "أكوا" الهيدروجيني.. هل اشتراه بيل جيتس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

نفت شركة "سينوت" الهولندية أن يكون بيل جيتس، قد اشترى يخت "أكوا" الفاخر الذي يعمل كليًا بواسطة الهيدروجين السائل.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" وثاني أغنى رجل في العالم، اشترى اليخت بمبلغ 645 مليون دولار.

ومن المعروف أن "جيتس" البالغ من العمر 64 عامًا يستمتع بعطلات منتظمة على متن يخوت فائقة كان يستأجرها عادة خلال رحلات الصيف إلى البحر الأبيض المتوسط، لكن ما قصة هذا اليخت وأبرز المعلومات عنه؟

1- صممته شركة "سينوت" الهولندية وأطلقت عليه "أكوا" في المرة الأولى في شهر سبتمبر الماضي بمعرض موناكو السنوي لليخوت، وهو الأغلى في العالم.

2- مساحته تبلغ 370 قدمًا، ويتألف من 5 طوابق تسع 14 ضيفًا، و31 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى صالة رياضية، واستوديو لليوجا، وغرفة تجميل، وصالون مساج ومسبح على سطح السفينة الخلفي.

3- يحتوي الجزء الخلفي من السفينة على منطقتين مسليتين، واحدة بالأسفل تضم حمام سباحة يحيطه مجموعة من الكراسي والشيزلونج، وأخرى ترفيهية علوية، تضم مكانًا لتناول الطعام في الهواء الطلق.

4- السطح الخارجي للسفينة مستوحى من أمواج المحيطات وحركة المد والجزر، كما أن النوافذ الزجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، بالإضافة إلى أن الطابق السفلي يضم غرفة طعام تسع لـ14 شخصًا وسينما منزلية.

5- سلّم ضخم على شكل حلزوني يتوسط السفينة، حيث يمكن رؤية خزانات وقود الهيدروجين في السفينة من خلال لوحة زجاجية، ويبلع كل خزان 28 طنًا ، ويتم تبريد الهيدروجين عند درجة حرارة تبلغ 253 درجة مئوية تحت الصفر من أجل الاحتفاظ به.

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6- يتم ضخ الهيدروجين السائل من خلال نوع خاص من خلايا الوقود التي تحوله إلى كهرباء، لتدير المحركات والإلكترونيات على متنها، ويتم التحكم في الإمداد باستخدام خليتين للوقود للتأكد من بقائه ثابتًا، والانبعاثات الوحيدة من النظام هي المياه، التي يمكن ضخها بأمان في المحيط.

7- على الرغم من مصدر الوقود الجديد، فإن السفينة قادرة على السفر لمسافة 3750 ميلًا قبل إعادة تزويدها بالوقود ، كما أنها تضم أيضًا محرك ديزل احتياطي بسبب ندرة نقاط التزود بالهيدروجين.

8- يحتل الجناح الرئيسي عرض اليخت بالكامل بطول 50 قدمًا تحت سقف مركزي، مقسمًا إلى "غرف" منفصلة باستخدام فواصل خشبية.

9- يحتوي اليخت على مساحة كافية لـ14 ضيفًا و32 من الطاقم، بما في ذلك جناح المالك الضخم (غرفة نوم)، وغرفتان شخصيتان آخرتان للشخصيات المهمة لكبار الضيوف وأربع غرف حكومية عادية.

10- يتميز الحمام الرئيسي بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على المحيط، وحوض استحمام مركزي كبير، ووحدات دش على جانبيها.

11- تتميز الصالة الرياضية بمجموعة من أدوات التمرين ومجموعة كاملة من الدمبل واستوديو لليوجا، على سطح البحر، ما تعطي انطباعًا بممارسة الرياضة على المياه نفسها، كما تقع غرفة التدليك المائي في غرفة بجانب صالة الألعاب الرياضية، حيث يتم تدليك الركاب بواسطة نفثات مائية مهدئة تمطر على طاولة الجرانيت المركزية.

12- يمكن إعداد مساحة الصالة داخل المنطقة الترفيهية بالطابق السفلي لإجراء محادثة غير رسمية، أو تدويرها لمشاهدة شاشة السينما، ويوجد خلف منطقة الجلوس مساحة رسمية لتناول الطعام.

13- مصممو اليخوت قالوا إنهم أرادوا الجمع بين "التكنولوجيا الرائدة والتصميم المتطور" وتقديم مخطط للتصاميم المستقبلية باستخدام مصادر الوقود الصديقة للبيئة.

14- تضم "أكوا" قوارب صغيرة تستخدم للوصول إلى السفينة الكبيرة، من غير المتوقع أن تكون السفينة جاهزة للإنزال إلى البحار المفتوحة قبل عام 2024.