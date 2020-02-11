أزياء شتوية من بيبي العبدالمحسن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - تحرص بيبي العبد المحسن على تنسيق اطلالاتها دوماً بما يتناسب مع قوامها ولون بشرتها ومجتمعها لذا مع اقتراب فصل الشتاء استوحينا لمحبي اطلالاتها بعض التنسيقات الذي من الممكن ان يستوحوها في هذا الفصل.

ازياء شتوية من بيبي العبدالمحسن

اطلت بيبي ببنطال اسود ومعطف كاروهات باللوني الابيض والاسود لاطلالة انثوية عملية ، وظهرت ببنطال قطني ابيض وبلوفر برسمة كرتونية لمظهر بسيط ، وتزينت بتنورة كسرات حمراء ومعطف احمر بازرار للوك عصري ، واختارت فستان زهري ناعم بربطة خصر واكمام طويلة لستايل بسيط ، وارتدت بنطال زهري وبلوزة بيضاء مع "فروة" نسائية بنقوش زهرية في الاطراف ، وتانقت بمعطف رمادي مزين بالاحمر مع فستان ناعم ، وتجملت "بفروة" سوداء مزينة بنقوش بالاحمر والبنفسجي واخرى زهرية مزينة بالاخضر.

ازياء شتوية من بيبي العبدالمحسن

تابعي المزيد : إطلالات مختلفة من بيبي العبد المحسن