إطلالات باللون الأحمر من دانييلا رحمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - تعشق الفنانة دانييلا رحمة الإطلالات اللافتة الأنيقة، لذا تختار دائمًا تصاميم الأزياء المدمجة بالألوان الحيوية والموديلات العصرية والمبتكرة، ومع تنوع القطع والألوان جمعنا لمُحِبَّاتِ اللون الأحمر بعضًا من إطلالاتها به؛ ليستوحين منها ما يناسبهن.

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إطلالة باللون الأحمر من دانيلا رحمة



للأزياء الشبابية، أطلَّت دانييلا ببليزر عملي وبنطال يكسوهما اللون الأحمر، وكسرت اللون ببلوزة زرقاء لخيار عصري، وتأنَّقَتْ ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أحمر مزيَّن بحزام للخصر لإطلالة أنثوية، واختارت جمبسوت أحمر صُمِّمَ بشكل ناعم وبربطة في الخصر ليناسب المناسبات البسيطة، ونسَّقَتْ بلوفر أحمر بدرجة داكنة من علامة أديداس وبنطال من الجينز لستايل كاجوال، وتجمَّلَتْ ببنطال أحمر واسع مع قميص عصري مزيَّن بأكمام واسعة وربطة للخصر لشكل أكثر أنوثة، وجاءت بشورت من الجينز مع بلوزة بيضاء برسوم وقميص أحمر مميز لإطلالة كاجوال.

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إطلالة باللون الأحمر من دانيلا رحمة



كما تزينتْ لمظهر أنثوي بجمبسوت أحمر ناعم، وارتدت فستانًا أحمر بفتحة في المنتصف، وبأكمام ناعمة تزيِّن كتفيها لفستان مناسب للحفلات البسيطة، وظهرت بفستان أحمر مكشوف الظهر ومزين بقماش الدانتيل لخيار أكثر أنوثة وجمالًا، وتميزت بفستان أحمر ضيق مصمَّم بأكمام قصيرة وفتحة جانبية طويلة لإطلالة جريئة، وتألقت بفستان قصير أحمر مزيَّن بفتحة للصدر وأكمام طويلة، وأكملته بحذاء أسود بوت لزيٍّ أنثوي.

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