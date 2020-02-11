صيحات موضة شتاء 2020 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - تبنّت الفاشينيستا مجموعة من الصيحات هذا الشتاء وقمن بتنسيقها بطرق أنيقة وعملية، ننصحك بالتعرف على أبرز الإتجاهات التي هيمنت على اطلالات الشارع واستوحي منها ما يناسب ذوقك الشخصي وشكل جسمك.

الأبيض في كامل الطلة

كان اللون الأبيض نجم شتاء 2020، اعتمدته الكثيرات من مدونات الموضة في كامل الطلة، نسقي بنطال أبيض واسع عالي الخصر مع كنزة صوف قصيرة أطويها بداخله، وأكملي اللوك بمعطف أبيض Double breasted وحقيبة كتف وحزام باللون الأبيض.

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إعتماد التنانير الترتر خلال النهار

التنورة اللامعة لإطلالة النهار



ا تترددي في إعتماد الأزياء المطرزة بالترتر اللامع خلال النهار، نسقي تنورة طبقات Midi مع قميص أبيض وسترة فرو من نفس لون التنورة وأنعلي حذاء وردي مزدان بالغليتر وأحملي حقيبة Pouch من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.



مزج أكثر من نقشة في الطلة الواحدة

تجرئي واعتمدي أكثر من نقشة في الطلة الواحدة شرط أن تختاري طبعات بألوان متناغمة حتى لا تفسدي إطلالتك واكمليها بقطعة سوداء خالية من أي تطريز أو طبعات على أن تكون الحقيبة والحذاء باللون الأسود أيضًا.

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ارتداء الحقيبة الحزام فوق البليزر



الحقيبة الحزام فوق البليزر الواسع



لا تزال موضة حقائب الخصر Belt bags متربعة على عرش الموضة العالمية، اختارت الفاشينيستا موديلات صغيرة ونسقتها مع بليزر طويل بلون شتوي أنيق كالجملي الذي لا تبطل موضته، إطلالة عملية تحدد الخصر وتجعلك لا تتقيدين بحمل حقيبة كبير على الكتف.

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البناطيل الجلد موضة 2020

انتشرت هذا الشتاء موضة الأزياء الجلد لا سيما البناطيل، اختاري موديل Skinny ونسقيه مع جاكيت Teddy بجيوب من الجلد وأكملي اللوك بكنزة عالية الرقبة وحقيبة كتف سوداء أحمليها عبر الجسم Cross bag.

البوت القصير بطبعة جلد الأفعى

بوط بطبعة جلد الافعى



برزت هذا العام صيحة الأحذية البوت القصيرة المصممة من جلود الحيوانات خاصة المطبعة بنقشة جلد الأفعى، احرصي على تنسيق هذه الصيحة مع إطلالة بألوان حيادية، جربي تنسيقه مع البنطال الجينز وتوب أسود وكارديغان أبيض طويل وتممي أناقتك بالحقيبة المبطنة من شانيل Chanel.

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