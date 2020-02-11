مجموعة لونشان للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - استضاف أسبوع الموضة في نيويورك للأزياء الجاهزة مجموعة Longchamp Fall 2020 التي سادت عليها خطوط السبعينيات ، وذلك في الطابق الـ25 من مبنى هاسون كامونز Hudson Commons، والذي يطلّ على المدينة من خلال واجهات زجاجية كبيرة شكلت خلفية للمجموعة خطفت أنفاس الحاضرين. ضمت المجموعة التي وقعتها المصممة صوفي دولافونتان Sophie Delafontaine أزياء رياضية الطابع Sportswear، وقطعاً يمكن تبديلها بين الطلة والأخرى، وأيضا بنطلونات قصيرة يصل طولها ما بين الركبة والكاحل Culottes.

Longchamp

طلات تحاكي المرأة العاملة والعملية، بأزيائها، ولكن أيضاً بأكسسواراتها، حيث أن علامة لونشان هي أولاً وقبل كل شيء، دار للأكسسوارات الجلدية الفاخرة، وقد شاهدنا الكثير من هذه الأكسسوارات، خصوصاً الأيقونية منها، كجزء لا يتجزّأ من طلات العرض. تقول المصممة دولافونتان أن المجموعة تتضمن الكثير من التفاؤل الذي تشعره هي، رغم أن بداية هذه السنة حملت مآسٍ صعبة وعديدة. وهذا التفاؤل ترجمته بالألوان التي لجأت إليها، مثل الأزرق الفاتح، والأخضر القوي.

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