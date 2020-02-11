عبايات باللون الأزرق الكلاسيكي لكل المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - اللون الأزرق الكلاسيكي من الدرجات المميزة والأنيقة التي يمكنكِ اعتمادها بموديلات العبايات المختلفة، ولهذا تعتمد عليه الماركات المختلفة بتصاميم العبايات، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لاطلالة أنيقة بعبايه بهذا اللون، تناسب مختلف المناسبات لديكِ.

عبايه باللون الأزرق الكلاسيكي مع الشراشيب باللون الأزرق

عبايه باللون الأزرق الكلاسيكي مع الشراشيب باللون الأزرق



هذا الموديل للعبايه مع الشراشيب المربوطة باللون الأسود من beautiifulinblack ، يمكنكِ اعتمادها بمناسبات ما بعد الظهر، مع كعب عالي أسود، وكلتش عريض بنفس اللون، أما الحجاب فمن الأفضل أن تعتمديه باللون الأزرق من نفس درجات العبايه.

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العبايه باللون الأزرق مع تطريزات الورود

العبايه باللون الأزرق مع تطريزات الورود



أما هذا التصميم للعبايه من esteedesign مع تطريزت الورود البارزة للجزء السفلي للعبايه، فهي مناسبة أكثر لطويلات القامة لتبرز أكثر رشاقتهن، اختاريها بالمقابلات البسيطة بالنهار مع صديقاتكِ.

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العبايه الأنيقة باللون الأزرق الكلاسيكي

العبايه الأنيقة باللون الأزرق الكلاسيكي





هذا الموديل من helina abaya هو أكثر رسمية، مع الياقة العريضة، يمكنكِ اعتماده بأوقات العمل مثلًا، مع حذاء كلاسيكي بكعب متوسط الطول، وحجاب باللون الأبيض أو الكحلي.

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العبايه المفتوحة بدرجات الأزرق الكلاسيكية

العبايه المفتوحة بدرجات الأزرق الكلاسيكية



لفتنا هذا الموديل للعبايه المفتوحة باللون الأزرق مع لمسة بسيطة معرقة بالورود، لتمنحكِ اطلالة كاجوال عصرية، ستناسب الصبايا بأوقات الجامعة، لاسيما مع السنيكرز الأبيض، والحجاب الكحلي أو الأبيض، والشنط متوسطة الحجم، كما أن الموديل الواسع يناسب كل الفتيات، ومع حزام الخصر ستبدين أكثر جمالًا.