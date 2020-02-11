مجموعة توري بورتش للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - عرضت المصممة توري بورتش مجموعة أزيائها Tory Burch Fall 2020 خلال أسبوع الموضة للازياء الجاهزة خريف 2020 في نيويورك، وكانت قد تعاونت لتحضيرها مع الفنانة النيويوركية فرانشيسكا دي ماتيو Francesca DiMattio المعروفة برسوماتها وطبعات الزهور التي تبتكرها. فجاءت أزياء المجموعة مزينة بالكثير من هذه الزهور، حيث رأيناها على الفساتين الحريرية والمشكوكة بالترتر الثلاثيّ الأبعاد.

كما طرحت المصممة زهور دي ماتيو أيضاً على تنانير مموّجة ومكسّرة، وعلى مجموعة لا بأس بها من حقائب اليد الصغيرة، والتي صممت وفق خطوط هندسية وعلى شكل صرّة في نفس الوقت.

تابعي المزيد: اختاري ساعتك من مجموعة Tory Burch الغنيّة

Advertisements

tory burch



كان واضحاً تأثر توري بورتش بالفنانة دي ماتيو، حيث وردت ضمن المجموعة قطع تحمل نفس الأشكال الأنثوية المعتمدة في عدد من المنحوتات، وكلّ هذه القطع أيضاً نراها غارقة تحت وفرة الزهور الملونة.

جرى العرض في صالات مترابطة ضمن دار سوذبيز Sotheby’s في الجانب الشرقي الأعلى من نيويورك. والمعروف أن بورتش هي جامعة للتحف الفنية، وقد اشترت سابقاً قطعة فنية تحاكي آنية مثقلة بالأزهار. ومثل هذه الأزهار، توالت إطلالات العرض مشكلة باقة ملونة بتدرجات الباستيل الناعم يرافقها الخرز والتطريز.

tory burch



وكأنّها بهذه المجموعة أرادت توري بورتش نزع صفة المديرة التنفيذية اللاصقة بها، لتستبدلها بامرأة قوية صحيح، ولكن في غاية الأنوثة حتى في أماكن عملها. لذا تضمنت التشكيلة تايورات بقصات غير اعتيادية، مع سترات عالية الياقة على الطراز الإدوارديّ، فوق بنطلون هدل وجزمة من الجلد عالية الساق ومطرّزة بالورود.

وكعادتها، تظهر توري بورنش الكثير من شخصيتها في ما تقدمه، لذا طلبت من المغنية أليس سميث أن تغني خلال العرض، علماً أنّ بورتش هي من أشد المعجبين بـ سميث.

تابعي المزيد: تعرّفي إلى أحدث تصاميم الحقائب من Tory Burch