أحذية ربيع 2020 : قفزة في الألوان والموديلات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - ترند الأحذية لربيع 2020 عبارة عن مجموعة ألوان وتصاميم ورسومات وزخرفة، وكأنّها بذلك تشبه زهور الربيع وحيويته. صندل بربط، وبوت بنقشة النمر، أو بالجلد الملوّن المقطّع كاروهات. بعد الهجمة على تصاميم التسعينات في شتاء 2019، نلاحظ قفزة في الموضة ظهرت على منصات عروض نيويورك، باريس، لندن، وميلانو. كي نسهّل عليكِ الخيار، اخترنا الأجمل بين هذه العروض:
موديلات البوت الترند في ربيع 2020
البوت الملوّن والمنقط ذو الكعب الواطي ترند في ربيع 2020. اخترنا ثلاث نقشات ستحبينها: الجلد المضلّع المقطّع كاروهات والملوّن، في عودة للثمانينات وستايل الكاوبوي، يصل لتحت الركبة، ويمكن انتعاله على تنورة أو دنيم.
بوت الساق الواطي بنقشة النمر، مع حبات كريستال بتصميم جديد.
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البوت المنقّط والملوّن مع حزام في الأعلى. أحببنا فكرة الحزام، لبوت يليق بأنوثتك.
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Loafers ترند في ربيع 2020
Loafers خيار مريح وجيد خاصة بمقدمة مربّعة بكل الألوان، مع انبعاث لتسعينيات القرن الماضي. إنها اتجاه الأحذية المثالي الذي يجب تجربته إذا كنتِ تحنّين إلى تلك الموضة. من منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو أعجبنا موديل الحذاء الفضّي من برادا ولويس فويتون. إنها موضة قديمة متجدّدة. بعض الكعوب أتت بتصاميم ملتوبة، وبعضها جامد ولكن النوعين في غاية الأناقة.
تم تصميم Loafers من الجلد مع إكسسوارات وربط.
الصندل بربط ترند في ربيع 2020
الصندل بربط وكعوب خشب هو أضعف اتجاه الأحذية لربيع 2020، لكنه سيظهر بربط طويلة حتى الركبة، وهذا ما رأيناه في عروض أسبوع الموضة في نيويورك بشكل خاص. الأصفر، والزهري، والبرتقالي ألوان موضة لهذا النوع من الصنادل. مع التنورة والفستان لا يزال الصندل الخيار الأمثل.
البوت الملون ترند في ربيع 2020
من عروض أسبوع الموضة في ميلانو، انتقينا من أجمل الأحذية بوتْ مميزاً. بوتْ يليق بالستريت ستايل، ألوانهfunky لدرجة يلفت النظر له ومهما ارتدينا. سيكون هو الغالب على سحر الإطلالة. بوت بطبعات وساق طويل، مع ربط، سيجعلك تشعرين وأنّك عدتِ إلى مقاعد الجامعة. إطلالة شبابية عصرية في غاية الأناقة والموضة. البوت من مجوعة GCDS, 'God Can't Destroy Streetwear'، والتي تعني أنّ الله لن يدمّر موضة الستريت ستايل.
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