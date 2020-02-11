"تيفاني أند كو " تمنح العشاق فرصة مثالية للتعبير عن مشاعرهم في عيد الحبّ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - كشفت "تيفاني أند كو" عن إطلاق تشكيلةٍ مميزة من المجوهرات يدوية الصنع والقطع المرصعة بأجود أنواع الألماس والأحجار الكريمة الملوّنة، احتفالاً بعيد الحب لتمنح العشاق فرصة التعبير عن مشاعرهم المرهفة.



وتأتي كل هدية ضمن التشكيلة مغلفة بأناقة داخل صندوق تيفاني الأزرق الذي يعكس لمسات جمالية راقية.



ويمكن للباحثين عن الهدية المثالية التي تليق بشريكة العمر، استكشاف تشكيلة تيفاني الخاصة بهذه المناسبة الرومانسية. أقراط ذهب أصفر فاخرة

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