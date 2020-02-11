طريقة تعريض الفك طبيعيًا بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - لطالما كان الفك العريض علامة جمالية فارقة تضيف إلى جمال المرأة مزيداً من القوّة والثقة والنضوج، وقد بات الفك العريض أو ما يُعرف بالـ Jawline في الآونة الأخيرة موضة تعتمدها معظم النجمات العالميات والعربيات إمّا عبر إجراء عمليات تجميل أو من خلال حيل في المكياج تساعدكِ لتعريض الحنك عبر اللّعب بالألوان والإضاءة ورسم الخطوط الفاصلة والتي من خلالها يمكنكِ تعديل ملامحكِ مؤقتًا ووهميًا.



تقوم تقنيّة الكونتورينغ والهايلايتينغ على التلاعب بالألوان والإضاءة بهدف إبراز مكامن الجمال عند المرأة، فلإظهار المناطق التي نودّ إبرازها نضع لون أفتح من لون البشرة، ولإخفاء أو إعطاء عمق لمنطقة محدّدة نضع اللون الغامق ما يعمل على إبراز الفاتح أكثر.

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خطوات تعريض الفك بالمكياج

تعريض الفك بالمكياج



ابدإي بوضع كريم الأساس المطابق للون بشرتكِ على كامل الوجه.

استخدمي مستحضر اللون البرونزي على الفك بشكلٍ خفيف جداً ما يجعل خط الفك يبدو بارزاً وملفتًا للأنظار. ضعي القليل منه بحركة متجهة للأسفل، وذلك بدرجة لون أغمق من لون بشرتك بدرجة أو اثنتين.

بعد وضع الخط البرونزي قومي بوضع الهايلايتر الفاتح فوق الفك مباشرةً، فتعليم حدود الفك سيبرز شكله.

استخدمي الفرشاة الصغيرة لمد الكريم الفاتح الذي وضعته فوق الخط الداكن.

امزجي الكونسيلر الداكن بفرشاة الماكياج ذات الزاوية المخصصة للدمج باستخدام حركات دائرية سريعة.

خذي بعضًا من البودرة الحرّة وانثريها على امتداد الفك والرقبة لتتداخل الألوان مع بعضها. ضعيه بشكلٍ خفيف فقط، لجعل المستحضرات السابقة تبدو منسجمة فحسب.

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مزيد من خطوات المكياج لإبراز الفك العريض

تعريض الفك بالمكياج

تحت منطقة العينين بشكل مثلث مقلوب، في وسط الجبين عند عظمة الحاجب وفي وسط عظمة الأنف وتحت عظمة الخدين وفي وسط الذقن وفي وسط الفم. قومي بتطبيق الكونتور الداكن لاخفاء عيوب الوجه والتخفيف من حدة الوجه الطويل في المناطق التاليه: اعلى خط الجبين للتخفيف من طول الوجه جانبي الأنف ابتداء من الحاجب وحتى منتصف الأنف، وأسفل عظمة الأنف وتحت خط الخدود. ولا تنسي أن تطبقي الكونتور فوق خط الشفة وتحته. من أبرز الخدع لتعريض الفك النحيف الابتعاد عن مكياج ألوان ظلال العيون الداكنة واعتماد الألوان الترابية والفاتحة مع لمسة من الجليتر التي تمنح العينين إشراقة.

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