ألوان ميتاليك من ظلال العيون لسهراتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - لسهراتك المقبل أنت بحاجة إلى مكياج لافت وأنيق، يناسب ملامح وجهك ويمنحك في الوقت نفسه إطلالة مميّزة وجذابة. ولأن مكياج العيون، يحتلّ الركن الأبرز في مكياج الوجه عامة، فإن اختيار الظلال المناسبة للون عينيك وأسلوب تطبيقها بطريقة مبتكرة سيكون سرّ نجاح مكياج عينيك. وللألوان الميتاليكية بشكل خاص، تأثير قويّ على مكياج السهرات.



إليكِ أبرز ظلال العيون الميتاليكية التي قدّمتها العلامات التجارية.



Bobbi Brown Long-Wear Sparkle Stick



Bobbi Brown Long-Wear Sparkle Stick



تعتبر هذه اللوحة المظلّلة باللؤلؤ من Bobbi Brown مثالية للمبتدئات. تمنحك مكياج عيون لامع دون أن يبدو صاخباً، ويبقى ثابتاً لمدة 8 ساعات، في حين توفر اللآلئ متعددة الأبعاد فيه لمسة جذابة ولافتة.

تابعي المزيد: كونتورينغ الصدر.. تكبيره ورفعه في خمس دقائق



Milani Hypnotic Lights Eye Toppers

Milani Hypnotic Lights Eye Toppers



تأتي هذه الظلال من ميلاني بتركيبة معدنية سائلة. يمكن استخدامها منفردة أو وضعها فوق ظلال العيون الأساسي للحصول على تأثير ميتاليكي حذاب.



L’Oreal Paris Infallible Paints Metallic Eyeshadow

L’Oreal Paris Infallible Paints Metallic Eyeshadow



تساعد هذه الظلال المعدنية من لوريال في تطبيق مكياج عيون يستمر طوال اليوم. يمكنك وضعها مبللة للحصول على مظهر دراماتيكي، وهي متوافرة في خمسة ألوان معدنية.

تابعي المزيد: خطوات رسم كحل لتكبير العيون



Huda Beauty Rose Gold Remastered Eye shadow Palette

Huda Beauty Rose Gold Remastered Eye shadow Palette



تتألف هذه اللوحة من Huda Beauty من 18 درجة من ألوان أساسية نحتاج إليها بشكل يومي إنما بلمسة ميتاليكية جذابة.

Advertisements



Too Faced Chocolate Gold Eyeshadow Palette

Too Faced Chocolate Gold Eyeshadow Palette



درجات متنوّعة من الألوان تضمّها هذه اللوحة وبتركيبة لامعة وجذابة، تتيح أمام خيارات واسعة لانتقاء اللون الأنسب لمكياجك وملامح وجهك.

تابعي المزيد: مكياج بأحمر الشفاه الجريء لاطلالة جذابة في يوم الحب

Urban Decay Elements Eyeshadow Palette

Urban Decay Elements Eyeshadow Palette



تحتوي مجموعة ظلال عيون أوربان ديكاي على 19 ظلاً بدرجات نارية وميتاليكية تمنحك مكياج عيون قويّ ولافت يناسب سهراتك ومناسباتك الفاخرة.



Stila Matte ‘N Metal Eyeshadow Palette

Stila Matte ‘N Metal Eyeshadow Palette



تتألف هذه اللوحة من Stila من 12 ظلاً، بينها ستة ألوان معدنية وستة ألوان غير لامعة. وبالتالي يمكنك المزج بين الدرجات بأسلوب مبتكر للحصول على مكياج عيون جذابة.

تابعي المزيد: حسابات انستقرام لمدونات جمال خليجيات ننصحك بها



Giorgio Armani Beauty Eye Tint Liquid Eyeshadow

Giorgio Armani Beauty Eye Tint Liquid Eyeshadow



هو ظلّ موحّد من جورجيو أرماني بتركيبة سهلة الامتداد وتدوم لفترة طويلة. يمكنك تطبيقه على كامل الجفن للحصول على مكياج مشرق ومتوهّج، كما بإمكانك أن تستخدميه على أطرف العين للمسة بريق ناعمة.



NYX Cosmic Metals Eyeshadow Palette



تتميّز لوحة ظلال العيون المعدنية من NYX بألوانها الستة المحايدة التي تضمّ لون البرقوق والذهبي والأزرق البنفسجي، التي تغطي جفونك بلمسة معدنية ساحرة.



تابعي المزيد: تسريحات شعر ومكياج نجمات حفل جوائز الأوسكار 2020