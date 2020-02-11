كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - تلعب طريقة برد الأظافر دور كبير في الحفاظ على شكل أظافركِ، وليس فقط مظهرها الجمالي، كما أنها تحدد الشكل المناسب لمظهر يديكِ، لتحصلين في النهاية على شكل ناعم وأظافر صحية، ولهذا إليكِ طريقة برد الأظافر الصحيحة لتعتمديها دائمًا.



برد الأظافر بشكل مائل

برد الأظافر بشكل مائل



بعض الصبايا يعتمدن على برد الأظافر بشكل متعامد، وهذه الحركة تتسبب في تقصف الأظافر بسهولة، ولن تمكنك من الحصول على الشكل المطلوب أيًّا كان، فاحرصي على أن يكون المبرد مائلًا بزاوية 45 درجة.

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برد الأظافرمع قصها

برد الأظافرمع قصها



عندما تريدين تغيير شكل أظافرك من ستايل لآخر، قد ترغبين في قصها بشكل ما، كأن تقصين الجانبين للحصول على الشكل اللوزي مثلًا، ومن ثم تستخدمين المبرد المعدني، ويليه الخشبي، لذلك لاتعتمدي على المبرد وكأنه المقص لأظافرك.



برد الأظافر وهي رطبة قليلًا

برد الأظافر وهي رطبة قليلًا



الأظافر وهي جافة تكون حادة، ولن تتمكّني من تقليمها بسهولة، وقد تتكسر أثناء تقليمها، لهذا احرصي على ترطيب الأظافر قليلًا قبل بردها.

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برد الأظافر قبل وضع المناكير

برد الأظافر قبل وضع المناكير



لا تضعي المناكير ومن ثم تبردي الأظافر، فقد تؤدي هذه الحركة إلى أن يتقشر المناكير بسهولة ، ويتسبب بمظهر غير مرغوب به.



استخدام أكثر من نوع واحد للمبارد

استخدام أكثر من نوع واحد للمبارد



المبارد لها أنواع كثيرة، واستخدامات مختلفة، منها المعدني وهو الأداة الأولى التي تستخدمينها لكي تحصلي على الشكل المناسب، و المبرد الخشبي الذي يساعد في تهذيب الأظافر بلطف حتى لا تتكسر.

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