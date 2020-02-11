ماسك بياض البيض والنشا للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - بياض البيض والنشا من المواد الطبيعية التي تفيد البشرة بشكل كبير، وتعتمد عليهما الصبيّة تحديدًا بأوقاتها الصعبة، عند ظهور الحبوب والبثور، والتي تحتاج لعلاج فعّال وسريع لحل هذه المشكلة.



فوائد بياض البيض والنشا للوجه

فوائد بياض البيض والنشا للوجه



- يساعدان على التخلص من حبوب الوجه.

- التخلص من البثور.

- شد البشرة ومقاومة التجاعيد.

- يرطب البشرة بطريقة فعالة.

- يعالج مشاكل الالتهابات.

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خلطات بياض البيض والنشا

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خلطات بياض البيض والنشا



- ملعقتان من النشا

- بياض بيضة



طريقة التحضير للخليط



يُخلط بياض البيض مع النشا حتى يصبح كالعجين.

ضعي الخليط على الوجه بالكامل.

اتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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خليط بياض البيض والنشا والعسل

خليط بياض البيض والنشا والعسل



المكونات



- بياض بيضة

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة نشا

- قطرات ماء دافيء



طريقة عمل الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم وزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، حتى تشعرين بالشد في بشرتك.

اشطفي وجهك بالماء الدافيء، لإزالة الماسك.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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