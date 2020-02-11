أبرز صيحات الأظافر من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - دائماً ما يشكل أسبوع الموضة في نيويورك إحدى أبرز المحطات العالمية في عالم الجمال، حيث تُطلق منه أهم صيحات الموضة لتصبح في ما بعد رائجة جداً بين النساء، بما فيها صيحات الأظافر. وفي أسبوع الموضة في نيويورك لـ خريف 2020، برزت مجموعة من صيحات الأظافر المميزة وألوان المناكير المثيرة للإعجاب، فاطلعي عليها واختاري من بينها ما يعجبك.
قوس القزح الكونفتي
في عروض دار Susan Alexandra، لفتت أظافر العارضات الأنظار، جيث بدت ساطعة ومضيئة كالنجوم المتلألئة، فمصممة الأظافر هولي فالكوني اعتمدت الأظافر الطويلة المطلية بالمناكير الكونفي بألوان قوس القزح، مثل الأزرق والأصفر والأخضر الفاتح...
المناكير الأبيض
يبدو المناكير الأبيض أنه سيكون موضة رائجة في خريف 2020، وقد برز كثيراً في عروض Laquan Smith، حيث اعتمدت الدار في أسبوع الموضة النيويوركي المناكير الأبيض مع الأظافر الطويلة الأكريليك، وهو لون متناقض مع الملابس ذات الألوان الداكنة التي أطلقتها الدار.
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رسمة الثعبان
صممت فنانة الأظافر المعتمدة لدى دار Rag & Bone، Mei Kawajiri ست رسمات أظافر مميزة خلال عروض الدار في أسبوع الموضة النيويوركي لخريف 2020، بما فيها رسمة الثعبان باللونين الأزرق والأحمر المخطط، وهي إحدى رسومات أظافر مميزة ولافتة.
الأظافر الداكنة مع المشابك المعدنية
بدورها، اعتمدت دار Monse المناكير الخمري الداكن المات، على الأظافر ذات الشكل البيضاوي المثقوبة عند طرفها والمزينة بمشابك معدنية دائرية، ولا شك أنها تتناسب كثيراً مع أجواء الخريف والملابس الأنيقة والألوان الهادئة التي تزين إطلالة المرأة في هذا الفصل.
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الأظافر الملونة المات
في المقابل، اعتمدت دار Tadashi Shoji ألوان المناكير الحيوية غير اللامعة، مثل الأزرق والأحمر والأخضر، والتي بدت رائعة جداً على البشرة الداكنة، فهي تمنحها إشراقة وحيوية. وبالتالي، فإن ألوان المناكير الساطعة ستكون من أبرز صيحات الأظافر خلال خريف 2020.
الغليتر
خلال عروض دار Christian Siriano، برزت موضة المناكير الأسود المزينة بالغليتر الفضي، وهذا التناقض في عملية تزيين الأظافر يمنح الأظافر مظهراً عصرياً جذاباً، ويمنح المرأة إطلالة مميزة في خريف 2020.
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