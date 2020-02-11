الحزن يعود لقصر باكنجهام.. طلاق في العائلة الملكية البريطانية

حدث عائلي مهم جديد في العائلة الملكية البريطانية، كشفت عنه تقارير صحفية محلية مؤخرا، قبل أن يعلنه بنفسه حفيد ملكة بريطانيا، بيتر فيليبس، وزوجته الكندية أوتم.

أعلن بيتر فيليبس، حفيد ملكة بريطانيا، إليزابيث، وزوجته الكندية أوتم، انفصالهما، وقالا إنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عاما.

وقال متحدث باسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتُخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن فيليبس، الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.

وتزوج "فيليبس وأوتم" في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سوف يتقاسمان حضانة الطفلتين.

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ورفض قصر باكنجهام، التعليق على خبر الانفصال، قائلا إن الأمر "مسألة شخصية"، فيما أضاف بيان المتحدث أن "عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان للإعلان، لكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية الطفلتين".

وفيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، ويحمل الرقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى بزوجته أوتم عام 2003، في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال، حيث كان يعمل مع فريق "بي إم دبليو وليامز" المنافس في سباقات "فورمولا 1"، وكانت تعمل هي مع "بي إم دبليو".

وتزوج الاثنان في قصر وندسور قرب لندن، والذي شهد العديد من الزيجات الملكية منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأمريكية ميجان.

ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا، ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء، لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر باكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ90 في عام 2016.

وذكرت "صن" أن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، فقد أدخل "هاري وميجان" القصر في أزمة الشهر الماضي، عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية.

وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي من أجل قضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.