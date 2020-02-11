بعد إصابة جواهر الكويتية.. كل ما تريد معرفته عن 15 نوعا لسرطان الدماغ

أعلنت الفنانة جواهر الكويتية، إصابتها بمرض سرطان الدماغ، وأوضحت أنه في مراحله الأخيرة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وقالت في تغريدة لها عبر تويتر: "قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة".

وتابعت في تغريدتها: "بس رجاء، أتمنى من كل شخص جت عينه على التغريدة يدعيلي، يقال إن دعوة 40 غريبا مستجابة".

ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن سرطان الدماغ، بحسب موقع مؤسسة "مايو كلينك".

ما هو سرطان الدماغ

ورم الدماغ هو كتلة أو نمو خلايا غير طبيعية في الدماغ.

توجد أنواع مختلفة من أورام المخ. بعض أورام المخ غير سرطانية (حميدة)، وبعض أورام المخ سرطانية (خبيثة).

يمكن أن تبدأ أورام الدماغ في دماغك (أورام الدماغ الأولية)، أو يمكن أن يبدأ السرطان في أجزاء أخرى من جسمك وينتشر إلى دماغك (أورام المخ الثانوية أو المنتشرة).

مدى سرعة نمو ورم في المخ يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا. يحدد معدل النمو وكذلك موقع ورم في المخ كيف سيؤثر ذلك على وظيفة الجهاز العصبي.

أنواع سرطان الدماغ

العصب السمعي.

نجمي.

الانبثاث الدماغ.

سرطان المشيمية الضفيرة.

ورم قحفي بلعومي.

الأورام الجنينية.

بطاني عصبي.

ورم أرومي.

دبقي.

نخاعي.

سحائي.

ورم الدبقيات القليلة التغصن.

أورام المخ عند الأطفال.

ورم الأرومة الصنوبرية.

أورام الغدة النخامية.

أعراض سرطان الدماغ

تختلف علامات وأعراض ورم في المخ بشكل كبير، وتعتمد على حجم ورم المخ وموقعه ومعدل نموه.

قد تشمل العلامات والأعراض العامة الناتجة عن أورام المخ:

صداع جديد أو تغيير في نمط الصداع.

الصداع الذي يصبح تدريجيا أكثر تكرارا وأكثر حدة.

الغثيان أو القيء غير المبرر.

مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية.

فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق.

صعوبة في التوازن.

صعوبات الكلام.

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الارتباك في النشاطات اليومية.

تغير السلوك.

تشنجات، وخاصة في شخص ليس لديه تاريخ من النوبات.

مشاكل في السمع.

أسباب سرطان الدماغ

الأورام التي تبدأ في الدماغ

تنشأ أورام الدماغ الأولية في المخ نفسه أو في الأنسجة القريبة منه، كما هو الحال في الأغشية التي تغطي المخ (السحايا) أو الأعصاب القحفية أو الغدة النخامية أو الغدة الصنوبرية.

تبدأ أورام المخ الأولية عندما تكتسب الخلايا الطبيعية طفرات في الحمض النووي، هذه الطفرات تسمح للخلايا بالنمو والانقسام بمعدل متزايد ومواصلة العيش عندما تموت الخلايا السليمة. والنتيجة هي كتلة من الخلايا غير الطبيعية، والتي تشكل ورمًا.

في البالغين، تكون أورام الدماغ الأولية أقل شيوعًا من أورام المخ الثانوية، حيث يبدأ السرطان في مكان آخر وينتشر إلى المخ.

توجد أنواع مختلفة من أورام الدماغ الأولية. ولكل منها سبب مختلف، الأمثلة على ذلك تشمل:

الأورام الدبقية

تبدأ هذه الأورام في الدماغ أو النخاع الشوكي وتشمل الأورام النجمية، الورم الأرومي العصبي، ورم أرومي دبقي، ورم أرومي غدي قلبي وريمي.

الأورام السحائية

الورم السحائي هو ورم ينشأ من الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (السحايا). معظم الأورام السحائية غير سرطانية.

الأورام العصبية الصوتية

أورام حميدة تتطور على الأعصاب التي تتحكم في التوازن والسمع المؤدي من أذنك الداخلية إلى عقلك.

أورام الغدة النخامية

في الغالب تكون أورام حميدة تتطور في الغدة النخامية في قاعدة الدماغ. يمكن أن تؤثر هذه الأورام على هرمونات الغدة النخامية مع تأثيرات في جميع أنحاء الجسم.

ورم أرومي نخاعي

هي أورام الدماغ السرطانية الأكثر شيوعا في الأطفال. تبدأ ورم الأرومة النخاعية في الجزء الأسفل من الدماغ ويميل إلى الانتشار عبر السائل الشوكي. هذه الأورام أقل شيوعًا عند البالغين، لكنها تحدث.

أورام الخلايا الجرثومية

قد تتطور أورام الخلايا الجرثومية أثناء الطفولة حيث تتشكل الخصيتين أو المبايض. لكن في بعض الأحيان تؤثر أورام الخلايا الجرثومية على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ.

Craniopharyngiomas

تبدأ هذه الأورام النادرة غير السرطانية بالقرب من الغدة النخامية في المخ، والتي تفرز الهرمونات التي تتحكم في العديد من وظائف الجسم. كما ينمو ورم قحفي بلعومي ببطء، فإنه يمكن أن يؤثر على الغدة النخامية وغيرها من الهياكل بالقرب من الدماغ.

السرطان الذي يبدأ في مكان آخر وينتشر إلى المخ

أورام الدماغ الثانوية (النقيلي) هي أورام تنتج عن سرطان يبدأ في مكان آخر من الجسم ثم تنتشر وصولا إلى الدماغ.

غالبًا ما تحدث أورام المخ الثانوية للأشخاص الذين لديهم تاريخ من السرطان. لكن في حالات نادرة، قد يكون ورم الدماغ المنتشر أول علامة على حدوث سرطان في مكان آخر من الجسم.

في البالغين، تكون أورام المخ الثانوية أكثر شيوعًا بكثير من أورام المخ الأولية.

يمكن أن ينتشر أي سرطان إلى المخ، ولكن الأنواع الشائعة تشمل:

سرطان الثدي.

سرطان القولون.

سرطان الكلى.

سرطان الرئة.

سرطان الجلد.

عوامل الخطر من سرطان المخ

في معظم الذين يعانون من أورام الدماغ الأولية، يكون سبب الورم غير واضح، لكن الأطباء حددوا بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بورم في المخ.

التعرض للإشعاع

الأشخاص الذين تعرضوا لنوع من الإشعاع يسمى الإشعاعات المؤينة لديهم خطر متزايد من ورم في المخ.

من أمثلة الإشعاعات المؤينة العلاج الإشعاعي المستخدم لعلاج السرطان والإشعاع الناتج عن القنابل الذرية.

تاريخ عائلي من أورام الدماغ

يحدث جزء صغير من أورام المخ للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أورام المخ أو لديهم تاريخ عائلي من المتلازمات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بأورام المخ.