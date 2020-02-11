فساتين من المناديل والأكياس.. 10 معلومات عن مهند كوجاك مصمم "كوفرتة" ناهد السباعي

فستان طويل وفضفاض، بدون أكتاف، مصنوع من "كوفرته" زرقاء اللون، أثارت به الفنانة ناهد السباعي، الجدل، خلال ظهورها به مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

الإطلالة التي عُرفت بـ"فستان الكوفرته"، تسببت في تعليقات واسعة بين معجب ومنتقد للتصميم غير المألوف، من توقيع الشاب مهند كوجاك.

بـ"أزياء غير تقليدية".. مهند يثير الجدل دائماً

وترصد "هن" أبرز المعلومات عن مهند كوجاك:

1- ولد في 25 أبريل 1994.

2- بدأ في تدشين علامة الأزياء الخاصة به منذ 5 سنوات، حيث صمم أول فستان له من "أوراق المناديل" في عمر الـ18.

3- على الرغم من تصميماته الجريئة وغير التقليدية، إلا أنه أكد، خلال لقائه مع قناة "mbc" في 2017، أنه يرحب بتصميم أزياء للمحجبات، قائلا: "معنديش مشكلة ألبس محجبة أو بنت ممتلئة، أنا كبراند بحاول أتواصل مع مختلف الفئات".

4- تعاون مهند كوجاك، مع العديد من الفنانات في مصر والوطن العربي، أبرزهن: نيللي كريم ومي عمر ودرة وسارة عبد الرحمن وإنجي المقدم.

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5- صمم مهند كوجاك، بدلة سوداء للفنان أحمد الفيشاوي، خلال حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

6- أثار الجدل في حفل عيد ميلاد في العام الحالي، بسبب الأزياء غير التقليدية للحضور من الأصدقاء وعارضات الأزياء والفنانات، أبرزهن سلمى أبو ضيف، والممثلة سارة عبد الرحمن.

7- صمم مهند كوجاك، فستانا من 800 كيس من البلاستك، والذي تألقت به الفنانة روزالين البيه، في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، موضحا خلال حديثه لـ"الوطن" أن الزي استغرق شهرين كاملين من العمل لتنفيذه، راغبا في دعم فكرة "إعادة التدوير"، الذي يعد توجهًا عالميا.

8- أكد اعتماده في عدد كبير من تصاميمه على أقمشة "التنجيد والستائر"، وذلك خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة".

9- أهدى المئات من المعاطف للاجئين السوريين في لبنان، بحسب ما أورده موقع مؤسسة MBCHope.

10- يتابعه ما يتجاوز الـ196 ألف شخص، عبر الحساب الرسمي الخاص بالـ"براند" على إنستجرام.