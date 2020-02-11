عرض أزياء توم فورد الفخم لخريف 2020 بحضور أبرز مشاهير هوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت العديد من الأقاويل في الفترة التي سبقت أسبوع الموضة في نيويورك حول حقيقة عرض المصمم توم فورد مجموعته الجديدة لخريف 2020 في مقره الرئيسي في لوس أنجلوس باليوم الأول من أسبوع الموضة النيويوركي.

ونظرا لانسحاب العديد من العلامات التجارية الأمريكية من عرض مجموعاتها ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، فقد انتشرت شائعات عن إمكانية انسحاب توم فورد أيضا، لكن لحسن الحظ يبدو أن المصمم الشهير لا يزال متمسكا بعرض مجموعاته في بلده الأم.

وأقام عرضه في استوديوهات ميلك في هوليوود ليلة الجمعة الماضية، وشهد حضور أشهر نجوم هوليوود ونجمات الصف الأول المرشحات لجوائز الأوسكار لهذه السنة، أبرزهم جنيفر لوبيز، رينيه زيلويغر، مايلي سايرس، ليل نس، جيمس كوردن، جون هام وغيرهم.

ولم يقتصر ضيوف العرض على الممثلين والموسيقيين فقط، حيث حضر العرض أيضا مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس إلى جانب رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور والعديد من المحررين البارزين في نيويورك.

ومع ذلك، كان للحدث برمته مستوى من الفخامة والكرم الذي لا تجده عادة في أسبوع الموضة في نيويورك، حيث افتتح بتصوير الضيوف على السجادة الحمراء وإقامة حفل كوكتيل على أنغام موسيقى هادئة.

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وإلى جانب ذلك، أتت المجموعة غنية بقطع الأزياء التي جمعت بين الأناقة والقطع الأيقونية لفورد، مع مزيج من قطع ستايل الشارع، فبرزت البدلات الرياضية تحت المعاطف الأنيقة الضخمة والمزينة بطبعات الفهد، وقمصان سويتشيرت فوق فساتين مزينة بالأهداب الملونة متحركة بشكل جميل.

وأتت البناطيل بقصة الخصر العالي واسعة للغاية، كما برزت حقائب اليد بأحجام كبيرة مزينة بشعارات كبيرة وجريئة، كما تم تنسيق معظم الإطلالات مع الأقراط الملونة الزاهية مزينة بالريش بحجم كبير بطول يصل حتى الكتف.

في الجزء الخاص بالملابس النهارية من العرض، أتت أقوى الإطلالات مكونة من قطع منفصلة ذات خياطة راقية مصنوعة من المخمل وفي ظلال ألوان زاهية مثل الفيروزي والفوشيا.

وفيما يخص أزياء السهرة، ظهرت العارضة بيلا حديد على المدرج وهي ترتدي ثوبا قصيرا لامعا و حريريا مزينا بربطات بو مخملية وتبعتها شقيقتها جيجي وصديقتها المقربة كيندال جينر في فساتين مماثلة بقصات مثيرة وجريئة.