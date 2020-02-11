الامارات | ٥٠٠ لاجئ يمني قطعوا 8000 كم بحثاً عن مأوى.. «القصة» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ٥٠٠ لاجئ يمني قطعوا 8000 كم بحثاً عن مأوى.. «القصة» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث «سكاي نيوز عربية» عبر منصاتها المتنوعة مساء غد الحلقة الثانية من برنامج «القصة» الوثائقي، الذي يقدمه فيصل بن حريز، ويعده حمدي يس، ويخرجه محمد ممدوح بعنوان: «الوطن.. الصفحة الأولى لبداية القصة».

ويسرد برنامج «القصة» ‏تفاصيل رحلة أكثر من 500 لاجئ يمني اختاروا طريق معاناة صعباً امتدّ إلى أكثر من 8000 كيلومتر.. هي المسافة الفاصلة بين ‫اليمن وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية بحثاً عن مكان يؤويهم.‬‬‬‬‬‬

كما سلط برنامج «القصة» الضوء على الأحداث التي واجهتهم في هذه الجزيرة، وكيف أثر الرفض المجتمعي في كوريا الجنوبية على حياتهم، وفرص حصولهم على حق اللجوء هناك.

وتسلط الحلقة الضوء أيضاً على قصص نجاحهم، والأمل الذي تسلحوا به خلال رحلتهم.

