7 لقطات طريفة من حفل أوسكار 2020.. لا تفوتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ:

أقيم في الساعات الأولى من فجر الاثنين، ليلة مليئة بالانتصارات المذهلة والأزياء البراقة والكثير من لحظات المشاهير الممتعة، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020.

وتسلّم الفائزون جوائز الأوسكار على الكثير من العروض الموسيقية وبعض العروض الترفيهية لتكون الليلة أكثر متعة، لكن إليك بعض من أفضل لحظات الأوسكار وأكثرها تسلية وغرابة ربما تكون قد فاتتك، وفق ما ذكر موقع "insider".

- زر قميص جانيل موناي

فوجئت المغنية جانيل موناي بمجرد أن صعدت إلى المسرح لتقديم عرضها، بزر قميصها مفتوحًا، لذا تعاملت مع الأمر ببساطة، وتوقف لضبط الزر قبل الاستمرار كما لو أن شيئًا لم يحدث.

- اختيار أزياء لأفلام غير مرشحة للأوسكار

ارتدت "موناي" وراقصوها بعض الأزياء التي أشارت إلى الأفلام لم يتم ترشيحها للفئات الرئيسية في الأوسكار لهذا العام، كما أشادت بالأفلام التي لم تتلق ترشيحات، وقالت أيضًا: "نحتفل بجميع النساء اللاتي أخرجن أفلامًا هائلة"، والذي بدا أنها تشير إلى حقيقة أنه لم تحصل أي امرأة على ترشيح أوسكار لأفضل مخرج هذا العام.

- استياء

عندما تولت الممثلة الكوميدية مايا رودولف وكريستين ويغ المسرح كقائمين على العرض، قاما بأداء مسرحية كاملة حول التمثيل وحتى إطلاقهما محاكاة ساخرة موسيقية.

وأثناء أغنية رودولف وويغ، انتقلت الكاميرا إلى الموسيقية بيلي إيليش، ما بدا عليها الاستياء، ويتكهن البعض بأن تعبير إيليش كان ردًا على رؤية وجهها على الشاشة، وليس للأغنية.

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- ترامب حاضر في كلمة براد بيت

أشار براد بيت إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، في كلمته بعد أن فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن عمله في "مرة واحدة في وقت في هوليوود".

في بداية كلمته سخر "بيت"، من مجلس الشيوخ الأمريكي فيما يتعلق بجلسات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعا أنه يأمل أن يصنع كوينتن تارانتينو فيلما عن تلك الأحداث لكي يغير النهاية.

- بونغ جون يبتسم لتمثال أوسكار

ربما كانت أفضل لحظات حفل الأوسكار عندما سُلطت الكاميرا على بونغ جون وهو ينظر إلى تمثال الأوسكار الذي فاز به عن أفضل سيناريو أصلي عن "Parasite"، وهو يبتسم ويضحك.

- ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون لم يظهرا سويا على السجادة الحمراء

جلس ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون إلى جوار بعضهما أثناء الحفل، على الرغم من أنهم لم يسيرا سويا على السجادة الحمراء كزوجين.

- تقليص كلمة الفائزين من فيلم "Parasite"

فاز فيلم "Parasite" بأربع جوائز في الأوسكار، وعند كلمة الفائزين حاولت الأكاديمية تقليص كلماتهم لكن الجمهور لم يسمح لهم بذلك، حيث وصل طاقم الفيلم إلى المسرح لاستلام جائزتهم، وفي منتصف كلمتهم، حاولت الأكاديمية إطفاء الأنوار والتمرير للممثلة جين فوندا، التي كان من المفترض أن تختتم العرض.

بدأ الجمهور يهتف وقد طلب البعض، بمن فيهم تشارليز ثيرون وتوم هانكس، من الأكاديمية إعادة تشغيل الأضواء، بدأوا يهتفون "Up! Up! Up!"، وعادت الأنوار وتمكّن طاقم العمل من استكمال كلمتهم.