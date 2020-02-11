بعد تشبيهه بـ"الكوفرتة".. سعر غير متوقع لفستان ناهد السباعي بمهرجان أسوان

أثارت الفنانة ناهد السباعي الجدل، بسبب فستانها الغير تقليدي، والذي صممه مهند كوجاك، وذلك خلال ظهورها به مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المنعقد حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

تميز الفستان بأنه طويل وفضفاض، فضلا عن أنه بدون أكتاف، ومزين بورود صغيرة الحجم متعددة الألوان حول الصدر والخصر، كما أنه مصنوع من "كوفرته" زرقاء اللون.

وتسببت الإطلالة التي عُرفت بـ"فستان الكوفرتة"، في تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجب ومنتقد، أبرزها: "شكلها بردت، فقالت تلبس الغطاء وتنزل"، و"والنبي هي الكوفرتة اللي عندنا أم 80 جنيه"، و"جميلة ومميزة فعلا"، و"إطلالة جذابة".

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سعر فستان ناهد السباعي في "مهرجان أسوان"

يصل سعر الفستان الذي أطلت به الفنانة إلى 18 ألفا و500 جنيه مصري، وفقا للموقع الرسمي لمصمم الأزياء الشاب.

ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير المقبل، ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.