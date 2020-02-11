"هاتي بوسة بدل ما اخصملك".. تغريم موظف تحرش بزميلته: قالتلي يا حمادة

تضع السعودية قيودا وتفرض عقوبات على التحرش، وخاصة في أماكن العمل، فقد تقدمت موظفة بشكوى إلى المحكمة، تتهم فيها زميلها بالتحرش بها ومحاولة ملامستها وتكرار عبارة "هاتي بوسة"، على مسامعها عدة مرات، ما يعني طلبه تقبيلها.

وقررت المحكمة الجزائية في مدينة جدة الساحلية، تغريم الموظف وعدم سجنه، موضحة في تفاصيل حكمها، أنه لا يوجد دليل ملموس على تحرشه بها جسديا، وإنما كان التحرش لفظي فقط في مكان العمل، ورأت المحكمة ألا تخلطه بالمجرمين والفسدة.

وأوضحت المحكمة أن المتهم وقع في زلة، ولو عوقب عليها بعقوبة مغلظة كالسجن جرى تؤثر عليه كونه سيخالط المجرمين والفسدة، وأن لها سلطة تقديرية في العقوبة بين الغرامة والسجن، وغرمت المحكمة الموظف بـ4 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا 16 ألفا و700 جنيه مصري.

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وأضافت المحكمة أن المتهم من حفظة القرآن لذا وجب تخفيف العقوبة، رغم أن الموظفة قالت إنه طلب منها تكرارا إرسال صورا خاصة لها، وهددها بالخصم من راتبها في حالة لم تخضع له في تلك الطلبات، وبعد أن أفرجت عنه المحكمة بكفالة منعته من السفر احتياطيا، بحسب "عكاظ".

وأنكر الموظف ملامسته لزميلته، وبرر طلبه بتقبيلها بأنه كان يمزح معها، موضحا أن زميلته لا تعمل تحت إدارته، وأردف أنها من بدأت في تخطي علاقة العمل معه، مؤكدا أنها كانت تناديه بـ"حمادة"، وتراسله بخصوص الحضور والانصراف وتطلب منه تشغيل الأغاني ورفع الصوت.

وأكد أن زميلته تلاعبت في التسجيلات الصوتية التي قدمتها للمحكمة، مؤكداً أن هي من بدأت في الكلام، وأكمل أنه متزوج منذ أشهر ومن المعروف عنه علاقته الطيبة بزملائه وسمعته الحسنة، ولم تتضح جنسية الموظفين حيث تمنع القوانين المحلية نشر أسماء الأشخاص الخاضعين للمحاكمات.