منها تحسين الخصوبة.. فوائد الشوكولاته الداكنة

تعد الشوكولاته السوداء أكثر فائدة من الأنواع الأخرى، لاحتوائها على العديد من الفوائد، ومضادات الأكسدة التي تحسن مظهر البشرة.

ومن فوائد الشوكولاته الداكنة، كما ذكرها موقع "health line"، ما يلي..

تمتاز الشوكولاته الداكنة بتركيبتها الغنية بالمغذيات والدهون الصحية المفيدة للقلب، ومضادات الأكسدة التي تحسن مظهر البشرة.

تبلغ نسبة الكاكاو في الشوكولاته الصحية بين 70 و85 بالمائة، وتوفر هذه النسبة عدة فوائد منها أنها تحسن أداء الرياضيين، وتحسن أداء العيون خلال الساعتين التاليين لتناول الشوكولاته، وتزيد الخصوبة.

ويحتوي كل 100 جرام من الشوكولاته الداكنة على ما بين 5 و7.87 جرام من البروتين، وما بين 8 و11 جراماً من الألياف، ونسب جيدة من الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك.

ومن ضمن الفوائد الأخرى للشوكولاته الداكنة..

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تحسين الخصوبة.

الوقاية من ارتفاع الضغط والكولسترول.

تزيد عضلة القلب بالمغذيات.

حماية الشرايين من التجلط.

تقليل الأكسدة في خلايا الدماغ، وبالتالي حمايتها من أمراض ضعف الذاكرة والشلل الرعّاش، وكذلك حماية خلايا العيون.

الوقاية من السرطان.