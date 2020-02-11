الامارات | في الصين..فضلات المجاري تتحول إلى زيوت للطبخ

شكرا لقرائتكم خبر عن في الصين..فضلات المجاري تتحول إلى زيوت للطبخ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير صحافي صادم نشرته أمس صحيفة "Daily Star"، عن ممارسات غريبة تتعلق بطرق طهي الطعام في الصين، جعلتهم محل متابعة قضائية تصل الأحكام فيها حد الإعدام.
وجاء في التقرير، إن عددا كبيرا من الصينيين يقومون بإعادة تدويرأوساخ المجاري لتصبح زيوتا لطهي الطعام، ثم يتم بيعها للمطاعم بأسعار رخيصة، وتستخدم خاصة في أطباق "سيتشوان" المشهورة، التي يتم استخدامها بكميات هائلة تخلط مع زيت الفلفل الحار.
ومع انتشار فيروس كورونا القاتل، شددت الصين الرقابة على مثل هذه الممارسات، ووضعت عقوبات تترواح بين السجن والإعدام، نظرا لخطورة ذلك على صحة الملايين من الصينيين والأمراض التي قد تنتشر بواسطتها.
وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين زيوت المجاري وتفشي الفيروس التاجي الجديد "كورونا"، لكن هذه الممارسات غير القانونية هي مصدر قلق كبير لسلامة الأغذية في الصين على المدى الطويل.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن هذه الزيوت سامة للغاية، ولها آثار جانبية مثل الإسهال وآلام البطن ومشاكل صحية خطيرة أخرى تصل إلى السرطان وأمراض القلب والسكري.
وعلى الرغم من العقوبات الشديدة، إلا أن التقرير الصحافي اكد على ان 10٪ من زيت الطهي في البلاد لا يزال مصنوعا من النفايات المعاد تدويرها.
وفي عام 2011، تم اعتقال 32 شخصا لإنتاجهم زيوتا ملوثة من 100 طن من النفط الذي تم الحصول عليه بطرق غير شرعية من أحد المصانع، وفقا لتقرير وسائل الإعلام الصينية.
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