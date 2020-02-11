فيديو.. سيدة سعودية: إحنا أحرار.. حتى لو فتحنا "بارات" في مكة

أكدت سيدة سعودية خلال فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي، حرية المملكة في اتخاذ قرارتها، وعدم حق أي دولة أخرى التدخل في شئونها، حتى إذا تعلق الأمر بإنشاء بارات في مكة المكرمة.

وقالت شما في الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات": "إحنا أحرار، إنشا لله الدولة تفتح بارات في مكة، وبرا مكة وبرا الحرم وبرا المسجد، إحنا أحرار ما حدا له دخل فينا وفي شؤوننا، انتوا لكوا فقط المسجد، تؤدون فرائضكم، وتخرجون، بلدنا ما حد يدخل فيها".

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وأضافت، "انتوا فاكرينا رسل، تدخلوا في الصغيرة والكبيرة ليه، بلد الحرمين مش بلدكم إحنا أحرار محدش يفرض علينا الدين، ما لكم شغل لو نفتح بارات في مكة والمدينة".

المقطع المصور انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى بتعليقات مختلفة، بين الهجوم على شما أو تأييدها، وعلق البعض: "مكة والمدينة تخص كل المسلمين"، و"إيه اللي بتقوله ده، البلد خسارة فيكي"، فيما قال آخرون: "السعودية حرة"، و"مش من حق التدخل في أمورنا الداخلية".