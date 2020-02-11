طريقة عمل بلح الشام بالقشطة

بلح الشام من الحلوى المميزة والمحببة جدا للكثيرين، لطعمه المميز الشرقي، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل بلح الشام المحشي كريمة في البيت. المقادير 2 كوب دقيق. 2 كوب ماء. رشة ملح. 5 بيضات. فانيليا. 1/4 كوب زيت. شربات. 2 كيس كريمة بودرة خفق فراولة. كوب ماء. كريمة مخفوقة، أو قشطة لباني. Advertisements طريقة التحضير يخلط الدقيق مع الماء والزيت والملح، في قدر على النار. يقلب الخليط على النار حتى يصبح عجين كتلة واحدة. يوضع الخليط فى العجان ويقلب ليهدأ ثم يضاف البيض مع الخلط تدريجيا. تضاف الفانيليا ويقلب الخليط. يوضع الخليط في كيس حلوانى ويشكل في زيت متوسط السخونة. يقلب في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي. يوضع بلح الشام في شربات ثم يصفى. يخلط 2 كيس كريمة خفق الفراولة مع كوب ماء ثم يحشى بلح الشام. يحشى كذلك بكريمة الخفق، ويقدم.

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