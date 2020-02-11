الامارات | الجزر.. منجم فوائد صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزر.. منجم فوائد صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «إن ستايل» الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن الجزر يعد بمثابة مفتاح الرشاقة؛ إذ يساعد على إنقاص الوزن بفضل قلة سعراته الحرارية، ومحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تحارب نوبات الجوع الشديدة.

وأوضحت المجلة أن 100 غرام من الجزر (نحو ثمرتين متوسطتين) تحتوي على 41 سعراً حرارياً فقط.

وأشارت إلى أن الجزر يتمتع بفوائد صحية أخرى؛ إذ يعمل على خفض مستوى الكوليسترول، كما أنه غني بفيتامين K1 والبوتاسيوم والكاروتينات، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين.

