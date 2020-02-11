طرق تنسيق الأحذية الجلدية الملونة بطريقة مبتكرة وغير تقليدية

برزت في الآونة الأخيرة موديلات كثيرة من الأحذية الجلدية التي تمنح الإطلالة شكلا مختلفا وغير تقليدي.ونسقي الأحذية الجلدية مع إطلالتك الرسمية، فمثلا اختاري حذاء بكعب عال باللون الأزرق الفاتح ونسقيه مع فستان باللون الأصفر.واتجهي إلى الأحذية الجلدية المزينة بنقوش الحيوانات المختلفة كالفهد أو الثعبان لتستمتعي بلوك مختلف وغير تقليدي ومواكب لأحدث صيحات الموضة.

اختاري من الأحذية الجلدية الألوان الزاهية فهي من أبرز الصيحات، فمثلا نسقي بوت جلدي من اللون البرغندي مع بنطلون واسع باللون الرمادي ونسقيه مع توب باللون البرغندي وجاكيت باللون الأصفر. لا تتعجبي فإطلالتك سنتبض بالحيوية بهذا الستايل.

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