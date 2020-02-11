البوتوكس يعالج فرط التعرق أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن البوتوكس له استخدامات تجميلية وطبية عديدة، أبرزها محاربة تجاعيد الوجه والجبهة وحول العينين، ما يعيد للبشرة مظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأضافت "هاوت.دي" أن البوتوكس يعد أيضا سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بفرط التعرق "Hyperhidrosis"؛ وهو حالة طبية تتميز بزيادة إفراز العرق عن الحد الطبيعي المطلوب لتنظيم درجة حرارة الجسم.

Advertisements

ولهذا الغرض يتم حقن البوتوكس في راحة اليد أو في باطن القدم أو تحت الإبط بغرض إصابة غدد العرق بالشلل.

كما يمكن حقن البوتوكس في فروة الرأس أيضا من أجل لمنع التعرق في جذور الشعر، ما يعد مفيدا بصفة خاصة عند ممارسة الرياضة؛ حيث يقلل هذا الإجراء من الحاجة إلى غسل الشعر بشكل متكرر، والذي يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه وفقدانه للمعانه وبريقه.

وأشارت "هاوت.دي" إلى أن البوتوكس ينطوي على عيب يتمثل في تأثيره المؤقت؛ حيث ينبغي تجديد المعالجة به بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في العام، وذلك نظرا لأن الجسم يقوم بتفكيكه خلال عملية الأيض.