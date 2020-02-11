بـ "الزراعة الأورجانيك".. "سمر" تحارب مغريات "الفاست فود"

بدأت سمر في مشروع خاص بها، يوفر لأسرتها، طعاما أورجانيك، فانتشار مطاعم "الفاست فود" وغياب ثقافة الأكل الصحى، كان يؤرقها بشدة، خاصة أنها نشأت في بيت يتبع نظاماً غذائياً صارماً، بفضل والدها طبيب الأسنان، ما دفعها للتفكير في إطلاق مشروع لتقديم لحوم باردة صحية مطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي.

سمر عبدالله، 32 عاماً، بدأت فكرتها أولاً بتقديم توعية للأمهات بكيفية صنع أطعمة غذائية صحية في المنزل، وبعد شكواهن من صعوبة الأمر حوّلت الفكرة إلى شكل عملي، من خلال صناعة منتجاتها: "والدي كان يعتمد على الزراعة الذاتية، ونأكل ثماراً صحية، وعندما تزوجت وأنجبت أبنائي الثلاثة واجهت مشكلة في توفير طعام غذائي صحي، في ظل المغريات الكبيرة الخاصة بأطعمة الفاست فود، وغياب فكرة الطعام الأورجانيك في مصر، وشعور أطفالي بالحرمان بعد مقارنتهم بأقرانهم، فقررت إطلاق مشروعى".

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إصرار "سمر" على أن تكون مؤهلة بشكل كامل لقيادة مشروعها دفعها إلى استكمال دراستها في جامعات أمريكية مثل جامعة ستانفورد، والتسجيل في معهد التغذية التكاملية بجامعة نيويورك: "اعتمدت على المزرعة التي كان والدى يستخدمها فى توفير المنتجات الغذائية، وبدأت أُشرف بنفسى على عملية الزراعة حتى آخر عملية التصنيع، مع اتباع مبدأ الجلوبال جاب، وتعنى مطابقة معايير الاتحاد الأوروبى فى تقديم منتج صحى، وهى المعايير التى تكون قاسية وصعبة، وقليل جداً إن لم يكن نادراً مَن يقوم باتباعها فى مصر، باستثناء الطعام المستورد من الاتحاد الأوروبى نفسه، وفى الغالب تكون أسعاره باهظة".

تطرح "سمر" أسعاراً بسيطة لمنتجاتها، نسبة الربح بها لا تُذكر، مقارنة بالمنتجات المشابهة، وكل أملها نشر فكرة الطعام الصحي.