إمام الحرم السابق: لم أدعُ للاختلاط أو أحرمه والمرأة تعمل منذ 40 عاما

قال الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، إنه جزء من الصحوة الدينية، مشيرًا إلى أن سبب تغير بعض آرائه هو أنه كان يتلقى من متلقٍ واحد ثم تناول أكثر من مصدر واكتشف آراء كثيرة ومختلفة لعلماء كُثر ولا يمكن أن يتهموا في دينهم.

وأضاف الكلباني، خلال لقائه مع نادين البدير في برنامج "اتجاهات" المذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن التنمية ليست مجرد كشف غطاء وجه، مشيرًا إلى أنه لم يبح الاختلاط ولم يتحدث عنه ولكنه تحدث عن فوبيا المرأة في المجتمع السعودي.

لم أدعُ للاختلاط ولم أحرمه أو أتحدث فيه

وتابع: "أنا لم أدعُ للاختلاط ولم أحرمه ولم أتحدث فيه سلبا ولا إيجابا ولكن تحدثت عن فوبيا المرأة في المجتمع".

وأشار الكلباني إلى أن المرأة السعودية تعمل منذ أكثر 40 عاما، وتشارك في كثير من المجالات، مشددًا على أنه لا يوجد أحد من العلماء حرم أن تعمل المرأة بالضوابط الشرعية وأن رأيه أن تخرج المراة بالضوابط الشرعية، مضيفًا: "المرأة لا تصلح لكل عمل"، مشددًا على أن رسالة المرأة الأساسية هي المنزل وتربية الأبناء.