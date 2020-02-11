حمام سباحة ورقص وتقليد.. علاقة محمد رمضان بابنته كنز على "السوشيال ميديا"

منذ أن كانت رضيعة لم يتعدَ عمرها سوى أشهر قليلة، شغلت "كنز" الطفلة الثالثة للفنان محمد رمضان، مساحتها عبر حساباته المختلفة على "السوشيال ميديا"، إذ اعتاد مشاركة متابعيه بلحظات ومواقف مختلفة جمعت بينهما.

وكان آخر ما نشره الفنان محمد رمضان، لابنته "كنز" مقطع فيديو لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وهي تردد أغنية "مافيا" لوالدها مستخدمة تطبيق "سناب شات" الذي أظهرها بشكل مختلف، وعلق "رمضان" قائلًا: "بنتي كنز.. الله يخرب بيت السناب شات".

ويرصد "هن" لحظات وصور ومواقف مختلفة جمعت بين الفنان محمد رمضان وابنته "كنز":

بتاخد تان

عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بطفلته "كنز" التي ظهرت وهي نائمة وكانت ما زالت رضيعة.

وعلق "رمضان": "نامت وهي بتاخد تان..اللهم احفظ أطفالنا جميعاً.. كنز محمد رمضان أخت حنين وعلي".

رمضان يحتضن "كنز" أثناء استحمامها

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كانت رضيعة لم يتعدَ عمرها أشهر، حينما نشر الفنان محمد رمضان، صورته مع "كنز" عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يحضتنها أثناء استحمامها، معلقًا على الصورة: "ربنا يحميها ويحمي أطفالكم".

وردة وحمام سباحة

وفي مقطع فيديو آخر، نشره "رمضان" على "إنستجرام"، برفقة ابنته "كنز" بجوار حمام السباحة، بينما ظهر الفنان محمد رمضان وهو يرتدي مايوه باللون الأصفر، ثم قفز في الماء، وانتابته فرحة شديدة بعدما أعطته الوردة.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "كنز ماكنتش عايزة تديني الوردة، لما أبهرتها جاتلي وادتهالي بمزاجها".

على الفطار

وفي وقت آخر، شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لطفلته "كنز" تعبر عن موقف طريف يجمع بينهما.

وعلق "رمضان" على الصورة التي نشرها لابنته "كنز" وهي منزعجة: "كنز بنتي طالعالي، ماحدش يكلمها وهي لسة صاحية من النوم".

ويذكر أن محمد رمضان لديه 3 أبناء، وهو "حنين" من زوجته الأولى، و"علي" و"كنز" من زوجته الثانية نسرين عبد الفتاح.