دراسة: الأذكياء يفضلون قضاء أوقاتهم بمفردهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ربطت مجموعة من الأبحاث التي أجراها باحثون بريطانيون ونُشرت في مجلة "علم النفس البريطانية"، ما بين ذكاء الأشخاص والكثافة السكانية والعلاقات التي تربطهم بمجتمعهم، وكشفت أن الأشخاص الأكثر ذكاءً يفضّلون قضاء أوقاتهم بمفردهم، وفق ما ذكر موقع "البيان".
وأُجري الاستطلاع على ما يقارب 15000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 28 سنة، ووجد الباحثون أمرًا مثيرًا للاهتمام في نتائج الاستطلاع، الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى IQ عالٍ، هم في الغالب أقلّ اهتمامًا بالنشاطات الاجتماعية، بما في ذلك مجرّد التسكّع مع الأصدقاء.
وبينت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بنسب ذكاء عالية، يفضلون قضاء وقت أقلّ في بناء العلاقات الاجتماعية، ويركّزون بدلًا من ذلك على تحقيق أهداف طويلة الأمد. بمعنى آخر، الانخراط في العلاقات الاجتماعية، يشتّت انتباههم عن أعمالهم المهمّة أو يقطع تدفق تركيزهم عن المشروع الذي يعملون عليه.
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