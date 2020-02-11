حافظا على صحته.. متى يحتاج طفلك لمقعد خاص في السيارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شدد خبير السيارات الألماني كارستن جراف على ضرورة استخدام مقعد مخصص للأطفال عند اصطحاب طفل في السيارة يقل عمره عن 12 سنة أو يقل طوله عن 150 سم، وذلك لتوفير حماية كافية له في حال وقوع حادث.

وأكد جراف على ضرورة اصطحاب السيارة والطفل عند شراء المقعد للتحقق من أن الموديل المختار يناسب طول الطفل ووزنه من ناحية، ويمكن تركيبه في السيارة بشكل سليم من ناحية أخرى.

كما شدد الخبير الألماني على ضرورة الابتعاد عن الموديلات، التي تحتوي كسوتها القماشية على مواد ضارة مثل مادة "نفثالين"، التي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة.