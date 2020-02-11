"أكلة كل يوم".. هل الطعمية صحية ولا "بتتخن"؟

الطعمية هو الفطار الأساسي لمعظم المصريين بجانب الفول، ولكن هل هذا الطعام الشهي صحي؟، خاصة مع تناوله بشكل يومي، يستعرض التقرير التالي فوائد الطعمية، وكيفية إعدادها بشكل صحي، بحسب موقع "هيلث لاين".

حقائق غذائية عن الطعمية

الطعمية مليئة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة.

تناول 100 جرام، من 6 فطائر صغيرة من الطعمية يحتوي على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 333.

البروتين: 13.3 جرام.

الكربوهيدرات: 31.8 جرام.

الدهون: 17.8 جرام.

الألياف: 4.9 جرام.

فيتامين ب 6: 94% من القيمة اليومية.

المنجنيز: 30% من القيمة اليومية.

النحاس: 29% من القيمة اليومية.

الفولات: 26% من القيمة اليومية.

المغنيسيوم: 20% من القيمة اليومية.

الحديد: 19% من القيمة اليومية.

الفوسفور: 15% من القيمة اليومية.

الزنك: 14% من القيمة اليومية.

ريبوفلافين: 13 % من القيمة اليومية.

Advertisements

البوتاسيوم: 12 % من القيمة اليومية.

الثيامين: 12 % من القيمة اليومية.

تحتوي الطعمية على كميات صغيرة من النياسين وفيتامين ب 5 والكالسيوم والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى.

ومع ذلك تقدم الطعمية تقليديا مقلية في الزيت، لذلك يمكن أن تكون الفلافل التي يتم شراؤها من المطاعم عالية الدهون والسعرات الحرارية.

هل الطعمية صحية؟

تحتوي الطعمية على العديد من الصفات التي قد تفيد صحتك بطرق مختلفة.

تعد الطعمية مصدرًا جيدًا للألياف والبروتينات النباتية، وهما عنصران مغذيان يعملان بشكل متآزر للمساعدة في الشعور بالشبع، لمدة أطول طوال اليوم.

وثبت أن كل من الألياف والبروتين تقلل من إنتاج هرمونات الجوع، مثل الجريلين، مع زيادة الشعور بالشبع.

وأظهرت الدراسات أن ألياف الحمص (الفلافل التي تصنع من الحمص) قد تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، هذا يعزز ارتفاعا ثابتا في نسبة السكر في الدم بدلا من طفرات.

علاوة على ذلك، تم ربط ألياف الحمص بتحسين صحة الأمعاء، وكذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون.

اعتمادًا على المكونات المضافة إلى الفلافل، يمكن أن تكون خالية من الجلوتين وخالية من منتجات الألبان، ما يجعلها خيارًا جيدًا لمعظم الوجبات الغذائية.

ومع ذلك، يمكن أن تكون للفلافل جوانب سلبية، اعتمادًا على كيفية إعدادها.

عادة ما تكون مملحة ومطبوخة بالزيت، ما تزيد بشكل كبير من السعرات الحرارية والدهون.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة المقلية بانتظام يزيد لديهم خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.

بعض الناس قد يعانون من الحساسية تجاه المكونات الموجودة في الفلافل أو التي يتم تقديمها لهم، مثل بذور السمسم.

ومع ذلك، فإن تحضير طعمية خاص بك في المنزل يمكن أن يقلل من هذه الجوانب السلبية.

طريقة عمل طعمية صحية

من السهل صنع فلافل في المنزل بمكونات قليلة فقط، وذلك باستخدام الفول، ومكونات الطعمية الأخرى، ووضعها في الفرن معرشها بقليل من الزيت فقط.