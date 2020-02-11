إمام الحرم السابق يوضح ضوابط الزي الإسلامي للمرأة: العباءة ليس شرطا

قال الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، إنه يميل إلى الرأي القائل بعدم صحة مسألة مكبرات الصوت خارج المساجد، مشيرًا إلى أنه يوافق على مكبرات الصوت داخل المساجد فقط وليس خارجها بسبب تداخل الأصوات.

وأضاف خلال لقائه مع نادين البدير في برنامج "اتجاهات" المذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن رأيه في الحجاب أنه يجوز كشف الوجه والكفين، مضيفًا أن النقاب سنة مشروعة وأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك المحجبات والمتغطيات والمنتقبات، مشددًا على أن لبس العباءة للمرأة ليس شرطًا ولكن الشرط هو الحجاب والتستر.

وأشار الكلباني إلى أن القرآن ذكر الحجاب "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، مضيفًا أن المذكور في هذه الآية هو الحجاب وليس النقاب.

وأكد الكلباني أنه يرفض الاختلاط في المدارس والجامعات مضيفًا: "لا تضعوا النار جنب البنزين"، لافتا إلى أنه يرى جواز عمل المرأة مُفتية أو قاضية.