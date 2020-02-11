أول فتاة من أصحاب الإعاقة البصرية: رحلتي بدأت مع اللغة اليونانية

قالت آندي العربي أول فتاة مصرية من أصحاب الإعاقة البصرية تحصل على الاعتماد كمدربة دولية للغة اليونانية، إن رحلتها بدأت مع اللغة اليونانية منذ عام 2011 من الإذاعة المصرية من خلال متابعتها للبرنامج الأوروبي للفقرة اليونانية، لافتة إلى أنها بدأت تتعلم وتواصلت مع فريق العمل في البرنامج.

وأضافت العربي، خلال حوارها مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنها بعد انتهائها من الدبلومة الأمريكية في المدرسة تم عرض العديد من المنح عليها لكنها اختارت أن تحصل على الشهادة من القسم اليوناني واللاتيني كأول طالبة كفيفة تدخل إلى ذلك القسم في كلية الآداب جامعة القاهرة.

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وتابعت أول فتاة مصرية من أصحاب الإعاقة البصرية تحصل على الاعتماد كمدربة دولية للغة اليونانية، أنها نجحت في القسم وأصبحت الأولى على الدفعة بتقدير امتياز ولكن عندما تم فتح قسم اللغة اليونانية الحديثة حولت إلى ذلك القسم وتدرس حاليا في السنة الثالثة، مشيرة إلى أنها أثناء الجامعة اشتركت في مجموعة أنشطة إلى جانب اللغة اليونانية، بالإضافة لحصولها على الطالبة المثالية على مستوى الكلية وهي طالبة في السنة الأول الجامعية لها وتم تصعيدها على مستوى الجامعة لتحصل على المركز الثالث، فضلا عن تمثيل جامعة القاهرة في مسابقة الطلبة المثاليين في الفيوم وحصلت على جائزتين شهادة مشاركة وشهادة تميز.

وأكدت العربي، أنها حصلت أثناء رحلتها على شهادة الاعتماد بتدريس اللغة اليونانية في مرحلتها النهائية.