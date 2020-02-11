تركت البيت وأولادها.. رسالة مرعبة لسيدة من الشرقية: سامحوني هتخلص من حياتي

بصوت ممزوج بالدموع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لسيدة تهدد بالانتحار، موجهة حديثها لأولادها وزوجها، مؤكدة أنها سئمت من الحياة، والضغوط النفسية التي تواجهها بسبب ابتعاد الكثير عنها.

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وكان الرواد زعموا أن السيدة من مركز أبو حماد بالشرقية، وتُدعى رغدة ممدوح شبانة، تاركين صوة شخصية لها راجين من الرواد البحث عنها والتواصل مع زوجها حال رؤيتها، مع ترك وسيلة للتواصل.

الزوج يعلق على الواقعة

من جانبه، قال السيد صلاح، زوج "رغدة" إنها عادت، بعدما عثر عليها البعض بمحافظة القاهرة، وأرسلوا له لاستلامها من محطة مصر.

وأضاف "صلاح" خلال حديثه لـ "هُن"، إن زوجته تشعر ببعض الضغوط النفسية، لكن لا توجد مشكلات بينهما، سواء مادية أو غيرها، مؤكدًا أنه فوجئ بهذا التسجيل التي تركته على منصات "السوشيال ميديا".

وتابع: "قامت الصبح ولاقيناها سابت كل حاجة، وإحنا بينا 4 أطفال، واتفاجئت بالتسجيل، وكنت بناشد الناس على الفيس اللي يشوف صورتها يبعتلنا"، واختتم: "أنا هروح بيها على بيتنا".