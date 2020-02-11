استشاري تغذية: يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة المؤثرة على الخلايا العصبية

قالت الدكتورة جيهان فؤاد استشاري التغذية العلاجية للأطفال، إن كل مشكلاتنا الغذائية ترتبط بالتنظيم الغذائي والعادات الخاطئة التي نتبعها، لافتة إلى أن المشكلة الغذائية ليس لها علاقة بالمستوى الاقتصادي.

وأضافت فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنه من الممكن أن يكون المستوى الاقتصادي جيدا لكن نتناول طعاما غير صحي عالي الدهون فيمنع امتصاص الأشياء المهمة في الجسم مما يسبب الأنيميا، مشددة على أنه جزء من مسؤولية ربات البيوت أن يتعلمن طريقة تحضير الطعام الصحي لأفراد أسرتها.

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وتابعت استشاري التغذية العلاجية للأطفال، أن الأمهات الآن أصبحن لا يعددن الطعام في البيت نهائيا وهو ما يعد أمرا خطير جدا على الصحة، لأن الوجبات السريعة ليست طعاما طبيعيا لأنها تضاف إليه إضافات كثيرة جدا من المواد الرافعة، المواد الحافظة، المواد الملمعة، ما يؤثر على الخلايا العصبية التي تؤثر على صحة الطفل وتركيزة الدراسي، مشيرة إلى أنه عند منع المواد السكرية، المضافة، الملونة يبدأ يحدث له المزيد من التحسن في الحالة الصحية للطفل.

وأكدت فؤاد، أنه يجب على الأمهات بقدر الإمكان أن تسعى لعمل أكل طازج يوميا لأفراد أسرتها، فضلا عن أن إعادة تسخين الطعام بزيت الذرة يعد أكثر من أنها تطهو بسمنة.