"همسة".. نجّارة مودرن تحمل لقب "أسطى"

رغم كونها واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها استطاعت أن تعمل في مجال شغل خاص بها، لقب «أسطى»، الذى حظيت به بسبب عملها فى تصميم غرف الأطفال، كان بمثابة المسكّن لآلامها ومعاناتها مع ابنتها صاحبة الاحتياجات الخاصة، فتنسى همومها خلال العمل، وتشعر بقوتها كامرأة قادرة على منافسة أعتى الرجال فى عقر دارهم.

همسة صبحى تسعى بكل جهد لتوفير حياة كريمة لابنتها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها: «من 2006 إلى 2012 كنت بشتغل فى شركات تصنيع أثاث، وحققت نجاح كبير، بعد ما ولدت بنتى اكتشفت إنها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكان لازم أتخلى عن شغلى عشان أقدر أرعى بنتى، ولكن المأساة حصلت لما انفصلت عن جوزى، وبقيت لوحدى تماماً مسئولة عن رعاية ريتال»، كلمات «همسة».

6 أشهر اعتمدت فيها «همسة»، خريجة كلية فنون جميلة جامعة 6 أكتوبر، على والدها، ثم قررت إطلاق مشروع خاص لتوفير تكاليف جلسات علاج ابنتها، عبارة عن تصميم غرف للأطفال، المجال الذى حققت به نجاحاً كبيراً، رغم صغر سنها: «زميلتى عرضت علىَّ أعمل غرفة لأطفالها، وقتها صممت أبتكر وأعمل غرفة بالشكل اللى يحبه الصغار، ولما عرضت صورتها على فيس بوك بدأت العروض تنهال علىّ».

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تتبع «همسة» فى عملها طريقة مختلفة لتصميم غرف الأطفال، وهى الجلوس مع الأطفال أصحاب الغرفة، لمعرفة أذواقهم ورغباتهم: «الأول بقعد مع الأهل لوحدهم، بعدها مع الأطفال لوحدهم، وبرسم الماكيت وبنزل أصممه بنفسى فى ورشة نجارة مع العمال، وأقوم بتركيبها أيضاً بنفسى».