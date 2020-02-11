أهم الفيتامينات لأظافر صحية

تأتي العناية بالأظافر على رأس قائمة عناية الفتيات بأنفسهن، وتقول الكثير عن الصحة بشكل عام، وهناك عدد من الفيتاميات بها تحافظ الفتاة على أظافرها بحسب موقع "هيلث لاين".

البيوتين

هو فيتامين B المركب، المعروف أيضا باسم فيتامين B7، أنزيم R وفيتامين H.

يعزز هذا الفيتامين، نمو الخلايا الصحية ويساعد في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الأمينية لبناء البروتين والتي تعد ضرورية لنمو الأظافر.

الأطعمة الغنية بالبيوتين والمكملات الغذائية قد تساعد في تقوية أظافرك الهشة.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 35 شخصًا يعانون من أظافر هشة أن 2.5 ملغ من البيوتين يوميًا لمدة ستة أسابيع إلى سبعة أشهر قد تحسن الأعراض لدى 63٪ من المشاركين.

يعد نقص هذا الفيتامين أمرًا نادرًا، وعلى الرغم من عدم وجود بدل غذائي موصى به للبيوتين، فقد تم تحديد توصية الاستهلاك المناسب (AI) للبالغين في 30 ميكروغرام يوميًا.

يتركز البيوتين في اللحوم العضوية مثل الكبد، ولكن يمكن العثور عليه أيضًا في صفار البيض ومنتجات الألبان والخميرة والسلمون والأفوكادو والبطاطا الحلوة والمكسرات والبذور وحتى القرنبيط.

فيتامينات ب

فيتامينات ب الأخرى مهمة أيضًا لصحة الأظافر.

يلعب فيتامين ب 12 دورًا في امتصاص الحديد، وكذلك في تطوير خلايا الدم الحمراء. كلا الحديد وB12 ضروريان للحفاظ على الأظافر قوية وصحية.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ظهور أظافر زرقاء تمامًا، وأصباغ سوداء مزرقة مع خطوط داكنة طولية متموجة وتصبغ بني.

حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 مهم لنمو الأظافر وصحتها من خلال المساهمة في تكوين خلايا الدم الحمراء وتطوير خلايا جديدة.

الحديد

يتكون الحديد من مركز خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أعضاءك وكل خلية في جسمك، بما في ذلك الأظافر.

بدون الحديد، لا يتم حمل الأكسجين بشكل مناسب إلى خلاياك.

نظرًا لأن الأكسجين ضروري للأظافر السليمة، فقد يؤدي نقص الحديد أو فقر الدم إلى تلال رأسية في أظافرك أو قد تقشر أظافرك.

يمتص جسمك الحديد الموجود في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحم البقري والدجاج والسمك والبيض، أفضل من ذلك الموجود في الأطعمة النباتية مثل الخضار الورقية الداكنة والفول السوداني والبذور والفاصوليا وغيرها من الأطعمة المدعمة.

ومع ذلك، فإن تناول طعام غني بفيتامين C مع مصدر غذائي مصنوع من الحديد يحسن الامتصاص. على سبيل المثال، تناول البرتقال والفراولة بجانب سلطة السبانخ مع الفاصوليا والبذور يحسن من امتصاص الحديد.

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المجنيسيوم

المجنيسيوم هو معدن يشارك في أكثر من 300 تفاعل في جسمك، بما في ذلك تخليق البروتين، وهو أمر ضروري لنمو الأظافر.

قد تكون التلال الرأسية في أظافرك علامة على نقص المجنيسيوم.

الحبوب الكاملة، وتحديدا القمح الكامل، هي مصدر غني للمجنيسيوم، وتعد الخضروات المورقة ذات اللون الأخضر الداكن، وكذلك الكينوا واللوز والكاجو والفول السوداني وإدمام والفاصوليا السوداء.

البروتين

تصنع الأظافر بشكل أساسي من بروتين هيكلي ليفي يسمى الكيراتين، هذا هو ما يعطي الأظافر قوتها ومرونتها. كما أنه يحمي أظافرك من التلف أو الإجهاد.

يعد تناول ما يكفي من البروتين من خلال نظامك الغذائي ضروريًا لزيادة إنتاج الكيراتين وبالتالي إنشاء أظافر قوية، في حين أن تناول البروتين المنخفض قد يسبب أظافرًا أضعف.

يمكن العثور على البروتين في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك الأطعمة النباتية، مثل الصويا والبقوليات والفول والعدس والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تليين أظافرك وترطيبها، ما يعطيها مظهرًا لامعًا.

قد تقلل هذه الأحماض الدهنية أيضًا من الالتهابات في قاع الظفر، والتي تغذي وتعزز صحة الخلايا، يمكن أن يسهم نقص أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأظافر الجافة والهشة.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل وسمك التونة والسردين تتصدر مصادر التي تحتوي على أوميجا 3، لكن يمكن العثور عليها أيضًا في الجوز وفول الصويا والبيض وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت السمك وزيت بذور الكتان.

فيتامين سي

فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعطي الشكل والقوة للعديد من الأنسجة وهو لبنة الأظافر والشعر والأسنان.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (ج) إلى هشاشة الأظافر، وكذلك تباطؤ نمو الأظافر، يعتبر فيتامين C من العناصر الغذائية الأساسية ولا يمكن إنتاجه بواسطة جسمك.

في حين يعتقد أن ثمار الحمضيات، مثل البرتقال والفراولة والكيوي، هي أفضل مصادر فيتامين (ج)، فإن الفلفل الحلو والخضروات الخضراء والطماطم عالية جدًا في هذه المغذيات أيضًا.

في الواقع، يحتوي الفلفل الأحمر على أكثر من ضعف فيتامين (ج) من البرتقال.

الزنك

الزنك مطلوب لنمو الخلايا وتقسيمها، وتتكون الأظافر من نوع من الخلايا ينمو وينقسم بسرعة، بسبب هذا الإنتاج السريع، هناك حاجة إلى إمدادات ثابتة من الزنك لتعزيز النمو الصحي للأظافر.

يمكن أن يسهم تناول الزنك غير الكافي في انحطاط صفيحة الظفر، مما يتسبب في ظهور بقع بيضاء على أظافرك.

البروتينات الحيوانية مثل اللحم البقري والدواجن والأسماك والبيض هي مصادر غنية بالزنك، ومع ذلك، تحتوي أيضًا على فول الصويا والحمص والفاصوليا السوداء والمكسرات (مثل اللوز والكاجو) والبذور.