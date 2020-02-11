رئيس محكمة سابق: الامتناع عن سداد النفقة يعتبر جريمة قتل

قال عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة السابق، إن تعديل قانون النفقة الذي صدق عليه الرئيس السيسي ممتاز، وقد يسهم في حل 50% من مشكلات قضايا النفقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "لا يستقيم أن تنتظر الزوجة 3 سنوات للحصول على النفقة، حيث تشمل كل احتياجاتها من مأكل وملبس وتعليم وعلاج".

وتابع أن منع النفقة يعتبر جريمة قتل، ويعود بالضرر على أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن المشكلة الوحيدة فيه تكمن بأن القانون علق اللجوء لقانون العقوبات إلا بعد استنفاذ الإجراءات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية.

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وأوضح، أن الحرمان من الخدمات الحكومية عقوبة تكميلية لحكم الحبس، حيث تساعد في ضبط الممتنعين عن دفع النفقة، واقترح أن تقتصر درجات التقاضي على درجة واحدة ومحكمة واحدة، ويكون تشكيلها من مستشارين في الاستئناف العالي، وعند التنفيذ يجب تخصيص شرطة للأسرة تساعد على سرعة تنفيذ الأحكام.

وطالب الباجا، بتفعيل المجالس القومية المتخصصة في هذا الشأن، حيث يجب ضم المجلسين القوميين للمرأة والطفل، وتشكيل مجلس قومي للأسرة، بميزانية مستقلة وضبطية قضائية، وشعبة قانونية تتولى رفع القضية نيابة عن الزوجات.