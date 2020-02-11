محام: قانون الأسرة ظالم.. وخلق من أجل نصرة الزوجة والمطلقة

قال عصام عجاج المحامي بالنقض، إن قانون الأسرة ظالم وسيء السمعة، وخُلق من أجل نصرة الزوجة والمطلقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أنه وفقًا لما جاء في تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 193، فإن الرجل يكون قد خسر كل شيء، سواء كان متخذًا لقرار الانفصال أو اتخذته زوجته أيضًا.

وأوضح: "المطلقة تستطيع جمع كل النفقات في قضية واحدة، لكن ما يحدث أن المطلقات يقسمن النفقة لأكثر من قضية للحصول على النفقة مثل نفقة الحلاقة، ولعب الأطفال، وعيد الميلاد، حتى تحصل على 20 أو 30 أو 100 جنيه وتدفع رسوم القضية نكاية في الزوج".

وتابع: "الزوجة تحصل على حضانة أبدية للأطفال، ممكن أشوفهم 3 ساعات في 15 سنة، شقة الزوجية وتكبدت فيها كل المال أفقدها لصالح الزوجة طيلة فترة الحضانة، والمطلقة قد تتزوج رجلًا آخر وتغلق الوحدة السكنية أو مكان الحضانة".